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Українські каратисти посіли третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 53895 перегляди

Молодіжна збірна України з карате виборола третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Польщі. Спортсмени здобули 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових медалей у різних вагових категоріях.

Українська молодіжна збірна з карате посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи у Польщі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українські спортсмени вибороли 13 медалей, серед яких чотири золоті, три срібні та шість бронзових нагород. Чемпіонами Європи стали Георгій Піцул (-75 кг, U21), Артем Алексєєнко (+76 кг, юніори), Валерія Сергаєва (-50 кг, U21) та Максим Вєчканов (-52 кг, кадети).

Срібні нагороди завоювали Наталія Осадчук (-61 кг, U21), Софія Галієвська (-54 кг, кадети) та Дарія Дудка (61+ кг, кадети). Володарями бронзових медалей стали Уляна Баранова (-59 кг, юніори), Дарія Булай (+66 кг, юніори), Максим Стеців (-61 кг, юніори), Вероніка Котенко (-47 кг, кадети), Євгеній Федоров (-57 кг, кадети) та Владислав Руденко (70+ кг, кадети).

Чоловіча збірна України з куміте здобула бронзу на чемпіонаті Європи з карате13.05.24, 02:36 • 23402 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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