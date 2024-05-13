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Чоловіча збірна України з куміте здобула бронзу на чемпіонаті Європи з карате

Чоловіча збірна України з куміте здобула бронзу на чемпіонаті Європи з карате

Київ • УНН

 • 23414 перегляди

Чоловіча збірна України з куміте виборола бронзу на чемпіонаті Європи з карате, перемігши Туреччину з рахунком 3:1 і здобувши пряму ліцензію на командний чемпіонат світу.

Чоловіча команда України з куміте здобула бронзу на чемпіонаті Європи з карате, перемігши збірну Туреччини з рахунком 3:1.Про це повідомляє Українська  федерація карате, передає УНН.

Деталі

Чоловіча команда України з куміте вразила світ своїми досягненнями на чемпіонаті Європи з карате, здобувши бронзову медаль у боротьбі з представниками Туреччини.

Наші каратисти продемонстрували високий рівень майстерності, завоювавши перемогу з рахунком 3:1.

У складі збірної бронзові нагороди отримали: Андрій Заплітний, Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Андрій Торошанко, Різван Талібов, Валерій Сонних, та Костянтин Цимбал.

Окрім цього, українці отримали пряму ліцензію на участь у першому командному чемпіонаті світу, який відбудеться в Іспанії у листопаді

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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