Українські каратисти здобули дві нагороди на ЧЄ: перше місце Сєлємєнєви та дебютна перемога Чоботара
Київ • УНН
Еліна Сєлємєнєва та Валерій Чоботар вибороли медалі для України на Чемпіонаті Європи з карате в Хорватії.
Українські каратисти здобули дві нагороди на чемпіонаті Європи з карате у Хорватії. Про це повідомляє Українська федерація карате, передає УНН.
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Еліна Сєлємєнєва стала першою українською спортсменкою, яка виборола медаль в дорослому розряді ЧЄ з дисципліни "куміте".
У ваговій категорії до 68 кг вона здолала суперницю з Боснії і Герцеговини. Друга нагорода дісталась Валерію Чоботару, який вперше виступав на континентальних змаганнях і завоював медаль у вазі до 84 кг, перемігши каратиста з Туреччини.
Додамо
У своїх поєдинках Юлія Палашевська (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Ярослав Федоров поступилися суперникам.
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