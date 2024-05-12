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Українські каратисти здобули дві нагороди на ЧЄ: перше місце Сєлємєнєви та дебютна перемога Чоботара

Київ • УНН

 • 56262 перегляди

Еліна Сєлємєнєва та Валерій Чоботар вибороли медалі для України на Чемпіонаті Європи з карате в Хорватії.

Українські каратисти здобули дві нагороди на чемпіонаті Європи з карате у Хорватії. Про це повідомляє Українська  федерація карате, передає УНН.

Деталі

Еліна Сєлємєнєва стала першою українською спортсменкою, яка виборола медаль в дорослому розряді ЧЄ з дисципліни "куміте".

У ваговій категорії до 68 кг вона здолала суперницю з Боснії і Герцеговини. Друга нагорода дісталась Валерію Чоботару, який вперше виступав на континентальних змаганнях і завоював медаль у вазі до 84 кг, перемігши каратиста з Туреччини.

Додамо

У своїх поєдинках Юлія Палашевська (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Ярослав Федоров поступилися суперникам.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
bosniia-i-hertsehovynaБоснія і Герцеговина
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