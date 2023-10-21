Україна протестуватиме проти допуску спортсменів з рф та білорусі до ЧС з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Українська федерація карате протестувати до Міжнародної федерації карате проти допуску до чемпіонату світу спортсменів з росії та білорусі як нейтральних. Про це повідомив президент української федерації карате Іван Дутчак, пише Суспільне Спорт, передає УНН.
Контекст
На сайті Міжнародної федерації карате була опублікована заявка "індивідуальних нейтральних атлетів". До цього списку внесли 20 спортсменів з росії та білорусі.
Заява про участь "індивідуальних нейтральних атлетів" з'явилася за чотири дні перед офіційним стартом турніру у Будапешті. Проте це не завадить їм виступити на ЧС.
Деталі
Суспільне Спорт звернулося за коментарем до президента української федерації карате Івана Дутчака щодо того, якою буде реакція на допуск російських та білоруських спортсменів до змагань. Очільник федерації заявив про намір подати протест до Міжнародної федерації карате через несвоєчасну подачу заявки представників росії та білорусі.
"Стосовно самої заявки, то ми напишемо протест з приводу несвоєчасної подачі заявки, відповідно з якимись наслідками стосовно того, що їх не повинні були заявляти. Не думаю, що цей протест буде задоволений, але ми все одно це зробимо. На змаганнях у нас є випрацювана повністю тактика поведінки, ми будемо її дотримуватися", - сказав Дутчак.
Також він зазначив, що саму заявку перевірять на наявність атлетів, причетних до військових структур.
"Моніторимо зараз їхню причетність до збройних сил і силових структур. Збираємо інформацію, в разі виявлення якихось фактів будемо комунікувати з всесвітньою федерацією карате", - додав очільник української федерації.
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