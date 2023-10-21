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Украина будет протестовать против допуска спортсменов из рф и белоруссии к ЧМ по каратэ

Киев • УНН

 • 241519 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинская федерация каратэ протестовать в Международную федерацию каратэ против допуска к чемпионату мира спортсменов из россии и беларуси как нейтральных. Об этом сообщил президент украинской федерации каратэ Иван Дутчак, пишет Суспільне Спорт, передает УНН.

Украина будет протестовать против допуска спортсменов из рф и белоруссии к ЧМ по каратэ

Контекст

На сайте Международной федерации каратэ была опубликована заявка "индивидуальных нейтральных атлетов". В этот список внесли 20 спортсменов из россии и беларуси. 

Заявление об участии "индивидуальных нейтральных атлетов" появилось за четыре дня перед официальным стартом турнира в Будапеште. Однако это не помешает им выступить на ЧМ.

Детали

Суспільне Спорт обратилось за комментарием к президенту украинской федерации каратэ Ивану Дутчаку относительно того, какой будет реакция на допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Глава федерации заявил о намерении подать протест в Международную федерацию каратэ из-за несвоевременной подачи заявки представителей россии и беларуси.

"Что касается самой заявки, то мы напишем протест по поводу несвоевременной подачи заявки, соответственно с какими-то последствиями относительно того, что их не должны были заявлять. Не думаю, что этот протест будет удовлетворен, но мы все равно это сделаем. На соревнованиях у нас есть выработанная полностью тактика поведения, мы будем ее придерживаться", - сказал Дутчак.

Также он отметил, что саму заявку проверят на наличие атлетов, причастных к военным структурам.

"Мониторим сейчас их причастность к вооруженным силам и силовым структурам. Собираем информацию, в случае выявления каких-то фактов будем коммуницировать со всемирной федерацией каратэ", - добавил глава украинской федерации.

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