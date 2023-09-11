Україна виграла два "золота" і "бронзу" на етапі Прем'єр-ліги з карате в Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські каратисти на етапі Прем’єр-ліги Karate1 в Ірландії вибороли три медалі. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті, передає УНН.
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Зазначається, що блискучу перемогу святкувала у вазі до 55 кг Анжеліка Терлюга, яка виграла своє третє золото цього сезону і 16-те загалом на змаганнях такого рівня.
У вазі понад 84 кг на останніх секундах фіналу проти чилійця Родріго Рохаса вирвав золото і таким чином виграв свій другий поспіль етап Прем’єр-ліги Ризван Талібов (5:4).
Ще одну медаль здобула для України Анастасія Степашко, здолавши у сутичці за бронзу у ваговій категорії понад 68 кг переможницю попереднього японського етапу Юдзукі Савае.
Додамо
Раніше бронзовими призерами стали Катерина Крива (до 50 кг) та Андрій Заплітний (до 75 кг). Українська збірна залишає Ірландію з п’ятьма медалями у скарбничці: два "золота" і три "бронзи".
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