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Украина выиграла два "золота" и "бронзу" на этапе Премьер-лиги по каратэ в Ирландии

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские каратисты на этапе Премьер-лиги Karate1 в Ирландии завоевали три медали. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что блестящую победу праздновала в весе до 55 кг Анжелика Терлюга, которая выиграла свое третье золото в этом сезоне и 16-е в целом на соревнованиях такого уровня.

В весе свыше 84 кг на последних секундах финала против чилийца Родриго Рохаса вырвал золото и таким образом выиграл свой второй подряд этап Премьєр-лиги Ризван Талибов (5:4).

Еще одну медаль завоевала для Украины Анастасия Степашко, одолев в схватке за бронзу в весовой категории свыше 68 кг победительницу предыдущего японского этапа Юдзуки Саваэ.

Добавим

Ранее бронзовыми призерами стали Екатерина Кривая (до 50 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг). Украинская сборная покидает Ирландию с пятью медалями в копилке: два "золота" и три "бронзы".

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