Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря

Украинские каратисты завоевали две награды на чемпионате Европы по каратэ в Хорватии. Об этом сообщает Украинская федерация каратэ, передает УНН.

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Элина Селеменева стала первой украинской спортсменкой, которая завоевала медаль во взрослом разряде ЧЕ по дисциплине "кумитэ".

В весовой категории до 68 кг она одолела соперницу из Боснии и Герцеговины. Вторая награда досталась Валерию Чоботару, который впервые выступал на континентальных соревнованиях и завоевал медаль в весе до 84 кг, победив каратиста из Турции.

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В своих поединках Юлия Палашевская (до 50 кг), Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Ярослав Федоров уступили соперникам.

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