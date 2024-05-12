Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря

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Элина Селеменева и Валерий Чеботарь завоевали медали для Украины на Чемпионате Европы по каратэ в Хорватии.
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах
Соединенные Штаты предлагают Израилю разведывательную и гуманитарную помощь, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение в Рафах в Газе, где нашли убежище 1,3 миллиона палестинцев.
российских призывников из Белгородской области массово привлекают к боевым действиям - АТЕШ
рф массово привлекает призывников из Белгородской области к боевым действиям и вспомогательным ролям, таким как ремонт техники, из-за значительных потерь среди личного состава.
Город на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны Газы: зафиксировано 3 раненых
Ракета, выпущенная из Газы, попала в здание в Ашкелоне (Израиль), ранив 3 человек, которые были госпитализированы.
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике
Польша может столкнуться с потенциальными экономическими потерями из-за репатриации украинских мужчин призывного возраста, которые составляют значительную часть рабочей силы страны.
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки
Чехия разыскивает генерала российской военной разведки из-за его вероятной причастности к взрывам на складах оружия в 2014 году, характеризуя это как часть российской диверсионной операции, направленной на прекращение поставок оружия в Украину.
рф оккупировала несколько сел в Харьковской области - DeepState
рф оккупировала несколько сел, включая Стрелецкую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку в ходе своего продвижения вблизи Красногоровки и Владимировки, согласно сообщениям DeepState.
Победитель Евровидения 2024 Немо разбил стеклянный трофейный микрофон
Победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Немо, случайно разбил стеклянный трофейный микрофон во время своего выступления.
Швейцария победила на Евровидении 2024 с песней "The Code"
Швейцария победила на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме с песней "The Code" Nemo, набрав 591 балл, а Украина заняла третье место с 453 баллами.
Генеральный прокурор обсудил с американским коллегой расследование военных преступлений и арест активов рф
Генеральный прокурор Украины и его американский коллега обсудили расследование российских военных преступлений и арест российских активов.