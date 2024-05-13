Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ

Мужская команда Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив сборную Турции со счетом 3:1. Об этом сообщает Украинская федерация каратэ, передает УНН.

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Мужская команда Украины по кумитэ поразила мир своими достижениями на чемпионате Европы по каратэ, получив бронзовую медаль в борьбе с представителями Турции.

Наши каратисты продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав победу со счетом 3:1.

В составе сборной бронзовые награды получили: Андрей Заплитный, Валерий Чеботарь, Станислав Горуна, Андрей Торошанко, Ризван Талибов, Валерий Сонных, и Константин Цымбал.

Кроме этого, украинцы получили прямую лицензию на участие в первом командном чемпионате мира, который состоится в Испании в ноябре

Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря