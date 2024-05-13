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В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника
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На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.
Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины
российские телеграм-каналы ложно заявили, что руководство Харьковской области исчезло из-за российского наступления, но украинские чиновники подтвердили, что руководство области остается в Харькове и выполняет свои обязанности.
Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.
рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState
российские войска продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов, включая Вербово, Красногоровку, Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского, а также заняли села Мороховец, Олейниково и Зеленое.
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира
Ермак провел онлайн-встречу с Боно, обсудил сопротивление Украины российской агрессии, анонсировал предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и призвал Боно поддержать и распространить информацию о саммите, направленный на прекращение войны рф против Украины.
В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника
12 мая спасатели в Виннице вытащили тело мужчины без признаков жизни из реки Южный Буг.
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.
На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю
Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.
Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет
Вражеские силы обстреляли окрестности Харькова, о жертвах не сообщается, но информация о потенциальном ущербе еще устанавливается.