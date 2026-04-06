Украинские гимнастки завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции
Киев • УНН
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две медали на этапе Гран-при в Тье. Команда выиграла многоборье и взяла серебро в упражнениях с мячами.
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала две награды на этапе Гран-при. Соревнования состоялись 4-5 апреля во французском городе Тье. Украинки поднялись на подиум в групповых упражнениях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
"В течение 4-5 апреля французский город Тье принимал III этап Гран-При по художественной гимнастике. По итогам соревнований украинская команда завоевала две награды!" - говорится в сообщении.
В составе сборной в групповых упражнениях выступали Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Александра Ющак, Кира Ширыкина и Полина Городничая.
"Победительницы многоборья. Серебряные призерки в финале с упражнением с 5 мячами. Поздравляем украинок и весь тренерский штаб с успехом! Желаем удачных выступлений в дальнейшем!", – говорится в сообщении.
