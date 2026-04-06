Українські гімнастки здобули золото та срібло на етапі Гран-прі у Франції
Київ • УНН
Збірна України з художньої гімнастики здобула дві медалі на етапі Гран-прі в Тьє. Команда виграла багатоборство та взяла срібло у вправах з мʼячами.
Збірна України з художньої гімнастики виборола дві нагороди на етапі Гран-прі. Змагання відбулися 4-5 квітня у французькому місті Тьє. Українки піднялися на подіум у групових вправах. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає УНН.
Деталі
"Упродовж 4-5 квітня французьке місто Тьє приймало ІІІ етап Гран-Прі з художньої гімнастики. За підсумками змагань українська команда здобула дві нагороди!" - йдеться у дописі.
У складі збірної в групових вправах виступали Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна та Поліна Городнича.
"Переможниці багатоборства. Срібні призерки у фіналі з вправою з 5 мʼячами. Вітаємо українок та увесь тренерський штаб з успіхом! Бажаємо вдалих виступів надалі!", – йдеться у дописі.
