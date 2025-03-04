Украинские дроны уничтожили тренировочный полигон оккупантов в Херсонской области: десятки жертв
Киев • УНН
14-й полк БПЛА нанес удар по тренировочному полигону российских войск в Херсонской области. В результате атаки кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30 оккупантов.
Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БПАК) нанесли точный удар по тренировочному полигону российских оккупантов в Херсонской области. Видео попадания украинские защитники выложили в Telegram, сообщает УНН.
Детали
Указывается, что в результате атаки враг понес многочисленные потери в живой силе.
БПАК обнаружили и в взаимодействии с ОСУВ "Таврия" поразили скопление вражеской пехоты на одном из тренировочных полигонов россиян на Херсонском направлении. В результате поражения кассетными боеприпасами было ликвидировано около 30-ти оккупантов
По словам украинских защитников, "месть настигла россиян".
Напомним
С начала суток 4 марта на фронте состоялось 59 боевых столкновений. В Курской области украинские оборонцы отразили 14 атак захватчиков. Враг активно атаковал на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.
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