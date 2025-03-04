Страна-агрессор откладывает переговоры с США по Украине до восстановления работы посольств, и накапливает ресурсы и развивает ВПК для подготовки к войне с НАТО в Балтике. Об этом заявляет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

По словам пресс-секретаря диктатора путина, следующий раунд российско-американских переговоров по прекращению войны в Украине вряд ли состоится до того, как посольства обеих стран восстановят нормальную работу.

А все потому, что россия накопила ресурсы на войну в течение 2025 года и манипулирует ими

Также он добавил, что россия разгоняет как свой ВПК, так и использует ВПК Беларуси для производства вооружений и компонентов к ракетам.

россия лишь озвучивает свою готовность к миру, но на самом деле дразнит США и Европу, готовясь к большой войне именно на территории стран НАТО, в Балтике, которая будет завернута в требования отодвинуть границы Альянса, который "не должен был расширяться на Восток"