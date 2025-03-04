росія відкладає переговори з США та готується до нової війни в Балтії - ЦПД РНБО
Київ • УНН
росія заявляє про неможливість переговорів з США щодо України до відновлення роботи посольств. Країна-агресор накопичує ресурси та готується до війни з НАТО в Балтійському регіоні.
Країна-агресор відкладає переговори зі США щодо України до відновлення роботи посольств, і накопичує ресурси та розвиває ВПК для підготовки до війни з країнами НАТО в Балтії. Про це заявляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
путін вкотре подає сигнали США, що готовий відверто затягувати будь-який діалог, якого хоче Трамп
За словами прессекретаря диктатора путіна наступний раунд російсько-американських переговорів щодо припинення війни в Україні навряд чи відбудеться до того, як посольства обох країн відновлять нормальну робот.
А все тому, що росія накопичила ресурси на війну протягом 2025 року і маніпулює ними
Також він додав, що росія розганяє як свій ВПК, так і використовує ВПК білорусі для виробництва озброєнь та компонентів до ракет.
росія лише озвучує свою готовність до миру, але насправді дурить США та Європу, готуючись до великої війни саме на території країн НАТО, в Балтії, яка буде загорнута в вимоги відсунути кордони Альянсу, який "не мав розширюватися на Схід
В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні04.03.25, 10:04 • 26824 перегляди