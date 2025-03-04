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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія відкладає переговори з США та готується до нової війни в Балтії - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 137675 перегляди

росія заявляє про неможливість переговорів з США щодо України до відновлення роботи посольств. Країна-агресор накопичує ресурси та готується до війни з НАТО в Балтійському регіоні.

росія відкладає переговори з США та готується до нової війни в Балтії - ЦПД РНБО

Країна-агресор відкладає переговори зі США щодо України до відновлення роботи посольств, і накопичує ресурси та розвиває ВПК для підготовки до війни з країнами НАТО в Балтії. Про це заявляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

путін вкотре подає сигнали США, що готовий відверто затягувати будь-який діалог, якого хоче Трамп

- йдеться у повідомленні.

За словами прессекретаря диктатора путіна наступний раунд російсько-американських переговорів щодо припинення війни в Україні навряд чи відбудеться до того, як посольства обох країн відновлять нормальну робот.

А все тому, що росія накопичила ресурси на війну протягом 2025 року і маніпулює ними

- зазначив Коваленко.

Також він додав, що росія розганяє як свій ВПК, так і використовує ВПК білорусі для виробництва озброєнь та компонентів до ракет.

росія лише озвучує свою готовність до миру, але насправді дурить США та Європу, готуючись до великої війни саме на території країн НАТО, в Балтії, яка буде загорнута в вимоги відсунути кордони Альянсу, який "не мав розширюватися на Схід

- констатував Коваленко.

В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні04.03.25, 10:04 • 26824 перегляди

Ольга Розгон

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