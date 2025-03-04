росія відкладає переговори з США та готується до нової війни в Балтії - ЦПД РНБО

Країна-агресор відкладає переговори зі США щодо України до відновлення роботи посольств, і накопичує ресурси та розвиває ВПК для підготовки до війни з країнами НАТО в Балтії. Про це заявляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

За словами прессекретаря диктатора путіна наступний раунд російсько-американських переговорів щодо припинення війни в Україні навряд чи відбудеться до того, як посольства обох країн відновлять нормальну робот.

А все тому, що росія накопичила ресурси на війну протягом 2025 року і маніпулює ними

Також він додав, що росія розганяє як свій ВПК, так і використовує ВПК білорусі для виробництва озброєнь та компонентів до ракет.

росія лише озвучує свою готовність до миру, але насправді дурить США та Європу, готуючись до великої війни саме на території країн НАТО, в Балтії, яка буде загорнута в вимоги відсунути кордони Альянсу, який "не мав розширюватися на Схід