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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Українські дрони знищили тренувальний полігон окупантів на Херсонщині: десятки жертв

Київ • УНН

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14-й полк БпАК завдав удару по тренувальному полігону російських військ у Херсонській області. Внаслідок атаки касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 окупантів.

Українські дрони знищили тренувальний полігон окупантів на Херсонщині: десятки жертв

Оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) завдали влучного удару по тренувальному полігону російських окупантів у Херсонській області. Відео влучання українські захисники виклали у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки ворог зазнав численних втрат у живій силі.

БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ "Таврія" уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку. В результаті ураження касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30-ти окупантів

- йдеться у повідомленні.

За словами українських захисників, "помста настигла росіян".

Нагадаємо

Від початку доби 4 березня на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. У Курській області українські оборонці відбили 14 атак загарбників. Ворог активно атакував на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках.

росія відкладає переговори з США та готується до нової війни в Балтії - ЦПД РНБО04.03.25, 11:14 • 137675 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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