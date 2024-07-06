Украинская сборная на чемпионате Европы по плаванию в ластах среди юниоров в Литве завоевала значительное количество наград, в частности золотые, серебряные и бронзовые медали на разных дистанциях и в командных соревнованиях. Об этом сообщает Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины, передает УНН.

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Украинская сборная на чемпионате Европы по плаванию в ластах среди юниоров в Литве поразила достижениями.

Давид Елисеев стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров в ластах. Также наши спортсмены завоевали две золотые медали в эстафетах: на 4х100 метров (юниоры) и на 4х200 метров (юниорки).

Украинская сборная также получила многочисленные серебряные награды, среди которых выделяются достижения Анны Яковлевой, Татьяны Пениной и Маргариты Ляпки, которые побили рекорды Украины. В эстафетах наши спортсмены также завоевали серебро.

Кроме того, сборная Украины завоевала бронзовые медали, показав высокий уровень подготовки и спортивный дух.

Украина обратилась в МОК с требованием исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр