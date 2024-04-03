Украинская разведка хочет уничтожить Крымский мост в первом полугодии этого года - The Guardian

В этом году Украина хочет уничтожить крымский мост, поэтому спецслужбы уже готовятся к новой атаке. Об этом со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ГУР пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные представители ГУР заявили изданию, что разрушение моста "неизбежно". Также источники The Guardian уверены, что в ближайшее время Украина сможет вывести из строя мост.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года - уверен один из собеседников издания.

Он упадет: Буданов о Крымском мосте

Отмечается, что у главы разведки Кирилла Буданова уже есть "большая часть средств для достижения этой цели". Он придерживается плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Дополнение

В издании отметили, что москвы мост это символ "возвращения" полуострова в состав рф, которое путин считает одним из своих самых больших политических достижений.

Зато для Киева мост - символ незаконной аннексии Кремля. Очевидно, что его разрушение не только поднимет боевой дух, но и ослабит военную логистику рф.

Непонятно, как будет разворачиваться украинская атака, и есть серьезные сомнения относительно того, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной цели. россия приняла масштабные меры для защиты моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" как приманку для управляемых ракет - заявили в The Guardian

россия не сможет защитить Крымский мост из-за изобретательных спецопераций СБУ - разведка Британии

Напомним,

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост "обречен" после успешных атак морских беспилотников СБУ, которые подорвали его мнимую неуязвимость и повлияли на российскую логистику.