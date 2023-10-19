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россия не сможет защитить Крымский мост из-за изобретательных спецопераций СБУ - разведка Британии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Две успешные атаки СБУ на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года продемонстрировали, что россия не способна защитить этот логистический объект. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии за 19 октября, сообщает УНН.

россия не сможет защитить Крымский мост из-за изобретательных спецопераций СБУ - разведка Британии

Цитата

«Способность россии защитить Крымский мост и в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинской спецслужбы и военных. Хотя мост и функционирует, но его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами», — отмечает разведка Великобритании.

В отчете также отмечается, что потребность защиты моста отвлекает значительные ресурсы и силы рф, которые могли бы быть развернуты в других местах. Речь идет, в частности, об использовании систем противовоздушной обороны, экипажей судов и других военных.

Напомним

СБУ впервые взорвала Крымский мост в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой. А второй раз мост атаковали в июле 2023 года уникальные дроны «Морской малыш», которые являются собственной разработкой СБУ. Также морские беспилотники взорвали десантный корабль «Оленегорский горняк», танкер «SIG» и ракетный корабль «Самум». А на прошлой неделе — поразили носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин».

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