росія не зможе захистити Кримський міст через винахідливі спецоперації СБУ - розвідка Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії за 19 жовтня, повідомляє УНН.
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«Здатність росії захистити Кримський міст й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість української спецслужби та військових. Хоч міст і функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами», — наголошує розвідка Британії.
У звіті також зазначається, що потреба захисту мосту відволікає значні ресурси та сили РФ, які могли б бути розгорнуті в інших місцях. Йдеться, зокрема, про використання систем протиповітряної оборони, екіпажів суден та інших військових.
Нагадаємо
СБУ вперше підірвала Кримський міст в жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою. А вдруге міст атакували у липні 2023 року унікальні дрони «Морський малюк», які є власною розробкою СБУ. Також морські безпілотники підірвали десантний корабель «Олєнєгорський горняк», танкер «SIG» та ракетний корабель «Самум». А минулого тижня — уразили носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин».