Украинка Ангелина Селиванова стала абсолютной чемпионкой Европы среди девушек до 15 лет в тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Украинская спортсменка Ангелина Селиванова стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди девушек до 15 лет.

На чемпионате, который проходил в столице Португалии, Ангелина выступала в весовой категории до 64 кг.

Она поразила своими достижениями, победив в обоих упражнениях: в рывке она подняла 80 кг, а в толчке - 97 кг.

Также в двоеборье, где объединяются результаты этих двух упражнений, ее суммарный показатель составил 177 кг.

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