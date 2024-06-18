Киев • УНН
Украинская тяжелоатлетка Ангелина Селиванова завоевала золотые медали в рывке (80 кг) и толчке (97 кг), став абсолютной чемпионкой Европы среди девушек до 15 лет в весовой категории 64 кг.
Украинка Ангелина Селиванова стала абсолютной чемпионкой Европы среди девушек до 15 лет в тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Украинская спортсменка Ангелина Селиванова стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди девушек до 15 лет.
На чемпионате, который проходил в столице Португалии, Ангелина выступала в весовой категории до 64 кг.
Она поразила своими достижениями, победив в обоих упражнениях: в рывке она подняла 80 кг, а в толчке - 97 кг.
Также в двоеборье, где объединяются результаты этих двух упражнений, ее суммарный показатель составил 177 кг.
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