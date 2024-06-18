Українська підліток Ангеліна Селіванова виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики
Київ • УНН
Українська важкоатлетка Ангеліна Селіванова здобула золоті медалі у ривку (80 кг) та поштовху (97 кг), ставши абсолютною чемпіонкою Європи серед дівчат до 15 років у ваговій категорії 64 кг.
Українка Ангеліна Селіванова стала абсолютною чемпіонкою Європи серед дівчат до 15 років у важкій атлетиці. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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Українська спортсменка Ангеліна Селіванова стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед дівчат до 15 років.
На чемпіонаті, що проходив у столиці Португалії, Ангеліна виступала у ваговій категорії до 64 кг.
Вона вразила своїми досягненнями, перемігши у обох вправах: у ривку вона підняла 80 кг, а в поштовху - 97 кг.
Також у двоборстві, де об'єднуються результати цих двох вправ, її сумарний показник склав 177 кг.
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