Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи
Київ • УНН
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи в Софії, втретє ставши абсолютною чемпіонкою Європи.
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп на континентальній першості у Софії здобула три "золота", ставши втретє абсолютною чемпіонкою Європи. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи. На континентальній першості у Софії 22-річна спортсменка з Харкова здобула три "золота": у ривку (105 кг), у поштовху (125 кг) та у сумі двоборства (230 кг).
Міністерство привітало чемпіонку та тренерський штаб збірної.
Нагадаємо
Український борець Жан Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. У сутичці за бронзову медаль 33-річний киянин здолав Іслама Аббасова з Азербайджану.