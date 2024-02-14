Українська важкоатлетка Каміла Конотоп на континентальній першості у Софії здобула три "золота", ставши втретє абсолютною чемпіонкою Європи. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи. На континентальній першості у Софії 22-річна спортсменка з Харкова здобула три "золота": у ривку (105 кг), у поштовху (125 кг) та у сумі двоборства (230 кг). - йдеться в повідомленні.

Міністерство привітало чемпіонку та тренерський штаб збірної.

Нагадаємо

Український борець Жан Беленюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. У сутичці за бронзову медаль 33-річний киянин здолав Іслама Аббасова з Азербайджану.