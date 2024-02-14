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Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 19:04  •  10187 просмотра

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Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп на континентальном первенстве в Софии получила три "золота", став в третий раз абсолютной чемпионкой Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Софии 22-летняя спортсменка из Харькова получила три "золота": в рывке (105 кг), в толчке (125 кг) и в сумме двоеборья (230 кг). 

- говорится в сообщении.

Министерство поздравило чемпионку и тренерский штаб сборной.

Напомним

Украинский борец Жан Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В схватке за бронзовую медаль 33-летний киевлянин одолел Ислама Аббасова из Азербайджана. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи
Ukrainian weightlifter Kamila Konotop becomes absolute European champion for the third time
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Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.

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