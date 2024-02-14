Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы
Киев • УНН
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп на континентальном первенстве в Софии получила три "золота", став в третий раз абсолютной чемпионкой Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Софии 22-летняя спортсменка из Харькова получила три "золота": в рывке (105 кг), в толчке (125 кг) и в сумме двоеборья (230 кг).
Министерство поздравило чемпионку и тренерский штаб сборной.
Напомним
Украинский борец Жан Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В схватке за бронзовую медаль 33-летний киевлянин одолел Ислама Аббасова из Азербайджана.
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Софии, в третий раз став абсолютной чемпионкой Европы.
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