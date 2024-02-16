Украинская драма "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой выйдет в международном прокате

Отдел международных продаж K5 Media Group приобрел права на международный показ, кроме Северной Америки, фильма 2023 года "Оставайся онлайн", снятый в Украине. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинский фильм "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой выйдет в международном прокате. Права на показ фильма за рубежом купила компания K5 International в рамках Европейского кинорынка.

Фильм, дебютировавший в прошлом году на Монреальском кинофестивале Fantasia Film Festival, недавно был продан компании Dark Star Pictures для распространения в Северной Америке по соглашению, заключенному XYZ Films. Релиз в США запланирован на конец второго квартала 2024 года.

В украинском прокате фильм выйдет 28 марта.

Справочно

Действие фильма разворачивается после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда молодая женщина Катя (Лиза Зайцева), которая работает волонтером в Киеве, получает один из тысяч ноутбуков, подаренных обычными украинцами в поддержку военных. Ее просят установить конфиденциальную военную программу и доставить ноутбук ее брату, который служит на передовой.

Но женщина получает таинственный видеозвонок от парня, который ищет своего отца, предыдущего владельца ноутбука, пропавшего без вести во время жестокой расправы российской армии над мирным населением в Буче. Она соглашается помочь найти его пропавших родителей - решение, которое в конце концов заставит ее рисковать жизнью своих близких.

Полнометражный режиссерский дебют Евы Стрельниковой "Оставайся онлайн" был написан Стрельниковой и Антоном Скрипцом.

Дополнение

Украинский драматический фильм создан в формате скринлайф. Ева Стрельникова отметила, что формат был предложен Антоном Скрипцом, сценаристом, "не только из-за невозможности найти достаточно средств на классический игровой сценарий во время войны, но и потому, что эта война происходит на ноутбуках, телефонах и во всех социальных сетях".

Напомним

Фильм "Степное" украинского режиссера Марины Вроды завоевал главный приз 35-го фестиваля фильмов стран Центральной и Восточной Европы, который проходил 19-27 января 2024 года в Триесте (Италия).