Українська драма "Лишайся онлайн" Єви Стрельнікової вийде у міжнародному прокаті
Київ • УНН
Український драматичний фільм "Залишайся онлайн" режисерки Єви Стрельникової про жінку-волонтера, яка допомагає військовим під час російського вторгнення, буде розповсюджуватися в міжнародному прокаті, окрім Північної Америки, компанією K5 Media Group.
Відділ міжнародних продажів K5 Media Group придбав права на міжнародний показ, окрім Північної Америки, фільму 2023 року "Лишайся онлайн", знятий в Україні. Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що український фільм "Лишайся онлайн" Єви Стрельнікової вийде у міжнародному прокаті. Права на показ фільму за кордоном купила компанія K5 International у межах Європейського кіноринку.
Фільм, який дебютував минулого року на Монреальському кінофестивалі Fantasia Film Festival, нещодавно був проданий компанії Dark Star Pictures для розповсюдження у Північній Америці за угодою, укладеною XYZ Films. Реліз у США заплановано на кінець другого кварталу 2024 року.
В українському прокаті фільм вийде 28 березня.
Довідково
Дія фільму розгортається після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли молода жінка Катя (Ліза Зайцева), яка працює волонтером у Києві, отримує один із тисяч ноутбуків, подарованих звичайними українцями на підтримку військових. Її просять встановити конфіденційну військову програму та доставити ноутбук її братові, який служить на передовій.
Але жінка отримує таємничий відеодзвінок від хлопця, який шукає свого батька, попереднього власника ноутбука, який зник безвісти під час жорстокої розправи російської армії над мирним населенням у Бучі. Вона погоджується допомогти знайти його зниклих батьків — рішення, яке зрештою змусить її ризикувати життям своїх близьких.
Повнометражний режисерський дебют Єви Стрельнікової "Лишайся онлайн" був написаний Стрельніковою та Антоном Скрипцем.
Доповнення
Уукраїнський драматичний фільм створено у форматі скринлайф. Єва Стрельнікова зазначила, що формат був запропонований Антоном Скрипцем, сценаристом, "не тільки через неможливість знайти достатньо коштів на класичний ігровий сценарій під час війни, але й тому, що ця війна відбувається на ноутбуках, телефонах і в усіх соціальних мережах".
Нагадаємо
Фільм "Степне" української режисерки Марини Вроди виборов головний приз 35-го фестивалю фільмів країн Центральної та Східної Європи, що проходив 19-27 січня 2024 року в Трієсті (Італія).