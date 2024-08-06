"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк
Киев • УНН
Минобороны Румынии опровергло распространенную российскими источниками информацию о поджоге склада с горючим украинскими беженцами. Ведомство подчеркнуло, что ни одного пожара на топливных складах в стране не было.
россияне распространили в сети фейк о поджоге в Румынии складов с горючим, который якобы совершили украинские беженцы. А впрочем, в Бухаресте отрицают и сам факт пожара на складах и якобы причастность к этому украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Румынии.
Детали
В ведомстве объясняют, что соответствующий фейк распространили связанные с РФ аккаунты в Telegram, VK, YouTube и Reddit. Они утверждали, что группа неизвестных подожгла склад с горючим в румынском городе Брагадиру.
Отмечается, что эти же "источники" утверждали, что якобы на складе хранилось топливо для Вооруженных сил Украины. Кроме того, в одном из Telegram-каналов "источники" пытаются навязать мнение, что якобы склад подожгла группа украинских беженцев, недовольных уменьшением европейской поддержки Украины.
В румынском министерстве подчеркнули, что вся информация об "инциденте", распространяемая этими каналами, является абсолютно ложной.
Опубликованное видео, на которое делается ссылка, не снято в городе Брагадиру или в любом другом месте на территории Румынии; румынские власти не сообщали о пожаре ни на одном из топливных складов на территории нашей страны
Дополнение
Центр противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул, что фейк распространяется с целью дезинформации и манипуляции общественным мнением.
Его цели могут включать подрыв доверия к Украине и ее союзникам, создание напряжения между странами, иллюстрирование мнимой угрозы со стороны украинских беженцев или партизан, а также поддержку нарративов российской пропаганды
Напомним
МИД Молдовы опроверг информацию о планах выдачи Украине мужчин призывного возраста. В ведомстве назвали такие сообщения частью дезинформационной кампании против Кишинева.