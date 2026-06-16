Украинская баллистика будет бить по россии и изменит все в этой войне - Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинская баллистика будет и "изменит статус Украины в мире", передает УНН со ссылкой на ТСН.

Украинская баллистика изменит все в этой войне, она изменит статус Украины в мире. Мы уже его много раз изменили, а это вообще другая лига. Поэтому, с одной стороны, я не хочу завышать ожидания, а с другой — что-то подсказывать врагу — сказал Федоров.

Он процитировал слова Президента Украины Владимира Зеленского, что "украинская баллистика будет и она будет бить по россии".

Министр обороны также добавил, что нет никакой финансовой проблемы с разработкой украинской баллистики.

Напомним

Совладелец Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершает испытания новой дальнобойной ракеты с дальностью до 850 км и работает над созданием спутниковой группировки, которая должна стать альтернативой Starlink для Украины и Европы. Также Fire Point участвует в создании панъевропейского антибаллистического щита Freyja на базе ракеты-перехватчика FP-7.Х.