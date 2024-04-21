Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

Спортсменки из Днепропетровщины завоевали золотую медаль на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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Соревнования проходили в Венгрии (г. Будапешт). В командных соревнованиях воспитанницы областной школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета - Екатерина Коротецкая и София Сиденко - завоевали золотую медаль!

Поздравляю девушек, их тренеров и областную федерацию фехтования! Желаю новых достижений и побед! Спасибо за то, что украинский флаг развевается на мировой арене! написал Лукашук.

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