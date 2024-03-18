Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Бельгии

Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на Кубке мира, который состоялся в Бельгии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В Бельгии украинская женская сборная по фехтованию на саблях, в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Бакастовой и Елены Кравацкой, завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Синт-Никласе.

Спортсменки стартовали с 1/8 финала, где победили сборную Польши со счетом 45:38. Затем в четвертьфинале они одолели команду США со счетом 45:43. Однако в полуфинале женская сборная уступила французской команде со счетом 39:45. Однако в поединке за третье место украинки победили команду Республики Корея со счетом 45:38.

Добавим

Этот турнир был последним в рамках командного отбора на Олимпиаду-2024, а сборная Украины уже имеет лицензию на участие в этих играх. Лицензию команда получила после серебряной медали на предыдущем этапе Кубка мира в городе Афины.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в полуфинал чемпионата мира