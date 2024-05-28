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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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27 мая 2024, 06:59  •  142009 просмотра

Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Украина нуждается в оружии сейчас, поскольку промедление стоит жизней, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, призывая к быстрому принятию решения относительно нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Война •   •  2140 просмотра
Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной: энергетики работают над ремонтом объектов, поврежденных российскими атаками, и устанавливают новые мощности малой распределенной генерации для поддержания стабильной работы в часы пиковых нагрузок.

Общество •   •  3473 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но сложной - Минэнерго

Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

По меньшей мере 813 российских солдат похоронены во временно оккупированном Крыму, 622 из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Война •   •  3484 просмотра
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, причем первые самолеты будут поставлены до конца этого года в рамках соглашения по безопасности, которое будет подписано во время визита Президента Зеленского в Брюссель.

Война •   •  4177 просмотра
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Российские войска трижды обстреляли Сумскую область ночью и утром, в результате чего произошло 14 взрывов в Середино-Будской, Эсманьской и Великописаревской громадах.

Война •   •  5951 просмотра
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов

Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

На сегодня Украина не прогнозирует ограничения потребления электроэнергии, а импорт планируется из 5 стран - Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Общество •   •  6446 просмотра
Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго

Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

российские войска атаковали пограничную Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 50 взрывов и ранив двух человек.

Война •   •  7061 просмотра
Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" вместо оформления разрешительных документов начала самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе стратегического объекта "Одесский припортовый завод".

Экономика •   •  40070 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

Экспертиза ДНК подтвердила гибель 38-летнего работника гипермаркета, отца 8-летнего мальчика, во время вражеского нападения на харьковский гипермаркет 25 мая.

Война •   •  11719 просмотра
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове

В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

В результате российских обстрелов 28 мая погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, были повреждены дома и инфраструктура во многих населенных пунктах Донецкой области.

Война •   •  10851 просмотра
В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры