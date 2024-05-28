Украине нужно оружие сейчас, промедление стоит жизней - глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Украине нужно оружие сейчас, а промедление стоит жизней, указав на необходимость скорейшего принятия решения о новом Фонде помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, пишет УНН.

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«На вчерашнем заседании Совета ЕС по иностранным делам мы сосредоточились на Украине и Газе. Прошедшие дни были действительно ужасными для гражданского населения в обоих местах. По обоим конфликтам мы стремимся достичь единой европейской позиции", - отметил Боррель в X.

По его словам, министры ЕС услышали от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "еще больше о зверствах России и военных потребностях Украины".

Члены ЕС требуют скорейшего принятия всех решений, особенно нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Промедление стоит жизней. Украине нужно оружие сейчас - подчеркнул Боррель.

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