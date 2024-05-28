Україні потрібна зброя зараз, зволікання коштує життів - голова дипломатії ЄС
Київ • УНН
Україна потребує зброї зараз, оскільки зволікання коштує життів, підкреслив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, закликаючи до швидкого ухвалення рішення щодо нового Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Україні потрібна зброя зараз, а зволікання коштує життів, вказавши на потребу якнайшвидшого ухвалення рішення щодо нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру, пише УНН.
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"На вчорашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ ми зосередилися на Україні та Газі. Минулі дні були справді жахливими для цивільного населення в обох місцях. Щодо обох конфліктів ми прагнемо досягти єдиної європейської позиції", - зазначив Боррель у X.
З його слів, міністри ЄС почули від голови МЗС України Дмитра Кулеби "ще більше про звірства росії та військові потреби України".
Члени ЄС вимагають якнайшвидшого схвалення всіх рішень, особливо нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Зволікання коштує життів. Україні потрібна зброя зараз
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