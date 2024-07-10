Украина задержала на Дунае судно Usko Mfu, обвинив его в незаконном пересечении госграницы и перевозке грузов в оккупированный россией Севастополь. Об этом сообщает издание Lloyd's List, передает УНН.

"Власти арестовали грузовой корабль во время его плавания через реку Дунай, обвиняя его в незаконном пересечении национальной границы Украины и транспортировке грузов в и из оккупированного россией Севастополя", - говорится в материале издания.

Грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна направлялось из молдавского порта Джурджулешты на Дунае, когда к нему подошло судно и заставило стать на якорь в украинском порту Рени.

Как пишет Lloyd's List, анализ разведывательных данных Lloyd's List Intelligence показывает, что Usko Mfu прошел между украинскими и румынскими водами, направляясь вниз по течению. Судно обыскали и запретили выходить из порта.

Судно Usko Mfu было загружено ячменем, его конечный пункт назначения - греческий город Суда.

Официально украинские власти не комментировали эту информацию.

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