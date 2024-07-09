Черноморский флот рф не был готов к тому, что могут наносить огневое поражение по их основному пункту базирования и к долговременной войне. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

В первую очередь он (черноморский флот РФ - ред.) не был готов к тому, что могут наносить огневое поражение по их основному пункту базирования - по Севастополю. Ведь именно там достаточно обширная инфраструктура, достаточно обширная логистика, которая включает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру - говорит Плетенчук.

По его словам, построить такую инфраструктуру в Новороссийске, даже для России чрезвычайно долго и дорого.

Они не рассчитывали, что могут наноситься удары по штабу чф или по местам хранения продуктов горюче-смазочной группы или по складам с боеприпасами - добавил он.

Напомним,

Российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться. Количество кораблей, которые находятся в Крыму, Плетенчук называет "остатками", ведь там находятся в основном и большие десантные корабли на ремонте, которые стоят на ремонте.