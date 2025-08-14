Украина впервые выведет киберсборную на две дисциплины FIFAe World Cup 25

$41.510.09
Эксклюзив
13:54 • 2188 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 7360 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13670 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 27825 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 88607 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 51744 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 48583 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44732 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40805 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46679 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 54925 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 67650 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 32663 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 41165 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 14233 просмотра
публикации
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 2188 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 7118 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 14239 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 88607 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 191373 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 41176 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 42623 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63877 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 116352 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 132083 просмотра
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

Украина впервые выведет киберсборную на две дисциплины FIFAe World Cup 25

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Украина впервые примет участие в чемпионате мира по киберфутболу FIFAe World Cup 25 в двух дисциплинах. Национальная сборная по мобильному Efootball дебютирует на мировой арене.

Украина впервые выведет киберсборную на две дисциплины FIFAe World Cup 25

На чемпионате мира по киберфутболу в 2025 году Украина дебютирует в новом для себя формате — помимо классической консольной дисциплины, впервые будет сформирована национальная сборная по мобильному Efootball. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

Детали

Украина готовится к историческому участию в чемпионате мира по киберфутболу FIFAe World Cup 25, который пройдет в декабре 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Впервые в рамках одного соревновательного цикла наша страна будет представлена сразу в двух дисциплинах — Efootball Console (бывшая Pro Evolution Soccer) и Efootball Mobile.

Оба турнира будут иметь одинаковую структуру: национальный отбор, международные квалификации и финальная стадия. В консольной версии команды будут играть в формате "2 на 2", поэтому в состав украинской сборной войдут два киберспортсмена. Мобильная дисциплина предусматривает классический формат "1 на 1" — нашу страну там будет представлять один игрок.

Финальная часть соревнований соберет 12 сильнейших сборных мира в каждой дисциплине: 11 команд, прошедших отбор, и хозяев турнира. Для Украины это шанс впервые испытать свои силы в мобильном киберфутболе на мировом уровне и одновременно побороться за медали в обоих форматах.

Напомним

На SBC Summit Ukraine обсудили популярность киберспорта и развенчали мифы о нем. GGBET UA представил музей киберспорта с трофеями и историей развития в Украине.

Степан Гафтко

спортТехнологии
Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Украина