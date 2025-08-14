Украина впервые выведет киберсборную на две дисциплины FIFAe World Cup 25

На чемпионате мира по киберфутболу в 2025 году Украина дебютирует в новом для себя формате — помимо классической консольной дисциплины, впервые будет сформирована национальная сборная по мобильному Efootball. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, пишет УНН.

Детали

Украина готовится к историческому участию в чемпионате мира по киберфутболу FIFAe World Cup 25, который пройдет в декабре 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Впервые в рамках одного соревновательного цикла наша страна будет представлена сразу в двух дисциплинах — Efootball Console (бывшая Pro Evolution Soccer) и Efootball Mobile.

Оба турнира будут иметь одинаковую структуру: национальный отбор, международные квалификации и финальная стадия. В консольной версии команды будут играть в формате "2 на 2", поэтому в состав украинской сборной войдут два киберспортсмена. Мобильная дисциплина предусматривает классический формат "1 на 1" — нашу страну там будет представлять один игрок.

Финальная часть соревнований соберет 12 сильнейших сборных мира в каждой дисциплине: 11 команд, прошедших отбор, и хозяев турнира. Для Украины это шанс впервые испытать свои силы в мобильном киберфутболе на мировом уровне и одновременно побороться за медали в обоих форматах.

Напомним

