Ексклюзив
13:54 • 3192 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 8230 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 14055 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 28317 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 89931 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 52335 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 49153 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 45132 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 41058 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46844 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Україна вперше виведе кіберзбірну на дві дисципліни FIFAe World Cup 25

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Україна вперше візьме участь у чемпіонаті світу з кіберфутболу FIFAe World Cup 25 у двох дисциплінах. Національна збірна з мобільного Efootball дебютує на світовій арені.

Україна вперше виведе кіберзбірну на дві дисципліни FIFAe World Cup 25

На чемпіонаті світу з кіберфутболу у 2025 році Україна дебютує у новому для себе форматі — окрім класичної консольної дисципліни, вперше буде сформована національна збірна з мобільного Efootball. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.

Деталі

Україна готується до історичної участі у чемпіонаті світу з кіберфутболу FIFAe World Cup 25, який пройде у грудні 2025 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Вперше в межах одного змагального циклу наша країна буде представлена одразу у двох дисциплінах — Efootball Console (колишня Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile.

Обидва турніри матимуть однакову структуру: національний відбір, міжнародні кваліфікації та фінальна стадія. У консольній версії команди гратимуть у форматі "2 на 2", тож до складу української збірної увійдуть два кіберспортсмени. Мобільна дисципліна передбачає класичний формат "1 на 1" — нашу країну там представлятиме один гравець.

Фінальна частина змагань збере 12 найсильніших збірних світу у кожній дисципліні: 11 команд, що пройдуть відбір, та господарів турніру. Для України це шанс вперше випробувати свої сили у мобільному кіберфутболі на світовому рівні та водночас поборотися за медалі в обох форматах.

Нагадаємо

На SBC Summit Ukraine обговорили популярність кіберспорту та розвінчали міфи про нього. GGBET UA представив музей кіберспорту з трофеями та історією розвитку в Україні.

Степан Гафтко

