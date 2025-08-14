Україна вперше виведе кіберзбірну на дві дисципліни FIFAe World Cup 25

На чемпіонаті світу з кіберфутболу у 2025 році Україна дебютує у новому для себе форматі — окрім класичної консольної дисципліни, вперше буде сформована національна збірна з мобільного Efootball. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, пише УНН.

Деталі

Україна готується до історичної участі у чемпіонаті світу з кіберфутболу FIFAe World Cup 25, який пройде у грудні 2025 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Вперше в межах одного змагального циклу наша країна буде представлена одразу у двох дисциплінах — Efootball Console (колишня Pro Evolution Soccer) та Efootball Mobile.

Обидва турніри матимуть однакову структуру: національний відбір, міжнародні кваліфікації та фінальна стадія. У консольній версії команди гратимуть у форматі "2 на 2", тож до складу української збірної увійдуть два кіберспортсмени. Мобільна дисципліна передбачає класичний формат "1 на 1" — нашу країну там представлятиме один гравець.

Фінальна частина змагань збере 12 найсильніших збірних світу у кожній дисципліні: 11 команд, що пройдуть відбір, та господарів турніру. Для України це шанс вперше випробувати свої сили у мобільному кіберфутболі на світовому рівні та водночас поборотися за медалі в обох форматах.

