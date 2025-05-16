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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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Кіберспорт за популярністю наздоганяє топові футбольні дербі: інсайти дискусійної панелі GGBET UA на SBC Summit Ukraine

Київ • УНН

 • 840 перегляди

На SBC Summit Ukraine обговорили популярність кіберспорту та розвінчали міфи про нього. GGBET UA представив музей кіберспорту з трофеями та історією розвитку в Україні.

Кіберспорт за популярністю наздоганяє топові футбольні дербі: інсайти дискусійної панелі GGBET UA на SBC Summit Ukraine

15 травня в Unit.City у Києві ліцензійний букмекер GGBET UA провів захоплюючу панельну дискусію з провідними експертами кіберспортивного ринку, під час якої учасники розвінчали стереотипи про кіберспорт, що досі існують у свідомості широкої аудиторії. Дискусія стала однією з ключових тем III Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу — SBC Summit Ukraine 2025. GGBET UA також показав гостям музейну експозицію з унікальними трофеями українських кіберспортивних команд і важливими фактами з історії розвитку кіберспорту в Україні.

Кіберспортивна панельна дискусія "Україна в кіберспорті: факти та фейки" стала першим в історії SBC Summit Ukraine майданчиком професійного діалогу експертів цієї індустрії. Вони обговорили три переконання про кіберспорт, що існують у свідомості широкого загалу: "кіберспорт — це несерйозна індустрія",  "кіберспорт в Україні ніколи не зможе бути таким популярним, як класичні види спорту" та "у кіберспорті легше досягти успіху, ніж в класичних видах спорту".

У ході дискусії спікери поділились цікавими фактами та інсайтами зі своєї ніші. Так, СEO найуспішнішого українського клубу NAVI Євген Золотарьов розповів, що зараз кіберспортивні клуби мають збалансовані бізнес-моделі і більше форматів монетизації ніж традиційний спорт (наприклад, діджитал айтеми), що створює додаткові можливості для партнерів і спонсорів. Легендарний коментатор і співзасновник Maincast Віталій v1lat Волочай поділився, що матч NAVI в фіналі Чемпіонату світу з CS2 у 2024 році увійшов в топ-3 по кількості переглядів серед усіх спортивних подій і поступився лише двом футбольним матчам "Шахтар" – "Динамо". Віктор Пронякін, Head of Product аналітичного сервісу Esports Charts, підсвітив, що коли мова йде про відбіркові матчі, кіберспорт уже на рівні з традиційним спортом, і частішають кейси, коли  випереджає його. Так, середньостатистична подія може зібрати від 30 до 50 тисяч українськомовних глядачів.

Виконавчий директор Федерації кіберспорту України Андрій Грищенко розповів про важливий напрямок – соціалізацію і реінтеграцію військових через кіберспорт. Федерація вже приділяє час роботі з ветеранами і діючими військовими, бере на опрацювання ідеї, які надходять від воїнів та бачить в ній великий потенціал.

"Ми свідомо зібрали типові для суспільства, але спірні переконання про кіберспорт. Це дало змогу створити живу та відверту дискусію. Насправді кіберспорт давно має своїх фанатів, систему турнірів, структуру і партнерства, а такі дисципліни, як CS2 та Dota 2, уже зараз входять до топ-10 серед усіх видів спорту на GGBET UA. Ми раді, що змогли продемонструвати її справжній масштаб учасникам SBC Summit Ukraine", — зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

GGBET UA також представив музей кіберспорту, у якому відвідувачі могли ознайомитися з оригінальними трофеями українських команд з чемпіонатів світу, дізнатися про історію кіберспортивної сцени в Україні та переконатися, що кіберспорт є важливою складовою сучасної спортивної культури. 

Також на SBC Summit Ukraine 2025 було розіграно дві Книги рекордів CS:GO – ексклюзивного видання про світові здобутки в культовій грі, створеного GGBET в колаборації зі світовим виданням Dot Esports.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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