Киберспорт по популярности догоняет топовые футбольные дерби: инсайты дискуссионной панели GGBET UA на SBC Summit Ukraine

15 мая в Unit.City в Киеве лицензионный букмекер GGBET UA провел увлекательную панельную дискуссию с ведущими экспертами киберспортивного рынка, во время которой участники развенчали стереотипы о киберспорте, которые до сих пор существуют в сознании широкой аудитории. Дискуссия стала одной из ключевых тем III Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу — SBC Summit Ukraine 2025. GGBET UA также показал гостям музейную экспозицию с уникальными трофеями украинских киберспортивных команд и важными фактами из истории развития киберспорта в Украине.

Киберспортивная панельная дискуссия "Украина в киберспорте: факты и фейки" стала первой в истории SBC Summit Ukraine площадкой профессионального диалога экспертов этой индустрии. Они обсудили три убеждения о киберспорте, которые существуют в сознании широкой общественности: "киберспорт — это несерьезная индустрия", "киберспорт в Украине никогда не сможет быть таким популярным, как классические виды спорта" и "в киберспорте легче добиться успеха, чем в классических видах спорта".

В ходе дискуссии спикеры поделились интересными фактами и инсайтами из своей ниши. Так, CEO самого успешного украинского клуба NAVI Евгений Золотарев рассказал, что сейчас киберспортивные клубы имеют сбалансированные бизнес-модели и больше форматов монетизации, чем традиционный спорт (например, диджитал айтемы), что создает дополнительные возможности для партнеров и спонсоров. Легендарный комментатор и соучредитель Maincast Виталий v1lat Волочай поделился, что матч NAVI в финале Чемпионата мира по CS2 в 2024 году вошел в топ-3 по количеству просмотров среди всех спортивных событий и уступил только двум футбольным матчам "Шахтер" – "Динамо". Виктор Пронякин, Head of Product аналитического сервиса Esports Charts, подсветил, что когда речь идет об отборочных матчах, киберспорт уже на уровне с традиционным спортом, и учащаются кейсы, когда опережает его. Так, среднестатистическое событие может собрать от 30 до 50 тысяч украиноязычных зрителей.

Исполнительный директор Федерации киберспорта Украины Андрей Грищенко рассказал о важном направлении – социализации и реинтеграции военных через киберспорт. Федерация уже уделяет время работе с ветеранами и действующими военными, берет на проработку идеи, которые поступают от воинов и видит в ней большой потенциал.

"Мы сознательно собрали типичные для общества, но спорные убеждения о киберспорте. Это позволило создать живую и откровенную дискуссию. На самом деле киберспорт давно имеет своих фанатов, систему турниров, структуру и партнерства, а такие дисциплины, как CS2 и Dota 2, уже сейчас входят в топ-10 среди всех видов спорта на GGBET UA. Мы рады, что смогли продемонстрировать ее настоящий масштаб участникам SBC Summit Ukraine", — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

GGBET UA также представил музей киберспорта, в котором посетители могли ознакомиться с оригинальными трофеями украинских команд с чемпионатов мира, узнать об истории киберспортивной сцены в Украине и убедиться, что киберспорт является важной составляющей современной спортивной культуры.

Также на SBC Summit Ukraine 2025 было разыграно две Книги рекордов CS:GO – эксклюзивного издания о мировых достижениях в культовой игре, созданного GGBET в коллаборации с мировым изданием Dot Esports.