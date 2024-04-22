Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав

За два года с начала полномасштабного вторжения России Украина уже восстановила 513 медучреждений, которые разрушили войска оккупантов. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в результате вражеских обстрелов и атак был поврежден 1 581 объект медучреждений и еще 210 - разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Наибольшие потери понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, пока получить информацию о степени разрушения больниц на временно оккупированных территориях невозможно.

Также с начала войны россия повредила 161 машину экстренной медицинской помощи, уничтожила 260 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

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Однако, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки россии, уже удалось полностью восстановить 513 объектов медучреждений, еще 357 - восстановлены частично или находятся в процессе восстановления. В частности, речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили небольшие повреждения, такие как выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное. Больше всего восстановленных медучреждений - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях - заявили в Минздраве.

Дополнение

В Минздраве подчеркивают, сегодня одним из приоритетов государства является восстановление больниц, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи каждому украинскому пациенту, который в этом нуждается.

Поэтому Украина вместе с партнерами и в дальнейшем будет работать над восстановлением медучреждений.

Напомним

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