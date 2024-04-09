Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль

Кабинет министров поддержал выделение почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Враг разрушает медицинскую инфраструктуру. Уничтожено или повреждено почти 1800 медучреждений: больницы, амбулатории, поликлиники, роддома. Вместе с партнерами мы отстроили 512 объектов, а еще 358 - восстановили частично. Работы продолжаются. В частности, сегодня своим решением Правительство направляет 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы, - заявил Шмыгаль.

Детали

Он также отметил, что на заседании принято постановление, которое признает предоставленные партнерами медицинские транспортные средства гуманитарной помощью, которая будет ввозиться по декларативному принципу.

Таким образом сможем увеличить автопарк, чтобы удовлетворить все потребности, - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство приняло постановление, которым предусмотрено, что признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу транспортные средства, которые ввозятся на территорию Украины для нужд учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Такие автомобили должны иметь следующие характеристики: объем двигателя не более 2 тыс. куб. сантиметров; легковые автомобили с объемом двигателя не более 4,2 тыс. куб. сантиметров для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Также Мельничук уточнил, что Кабмин выделил Черниговской центральной районной больнице 23 млн 648,822 тыс. гривен.https://t.me/tmelnychuk/4198

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности, в частности ремонты и привлечение помощи от партнеров, децентрализация генерации и усиление ПВО.