Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Украине приходится привлекать посредников в процесс закупки боеприпасов на мировом рынке, в частности из Балканских стран. Иногда это приводит к росту цены на поставки, однако из-за большой конкуренции за снаряды контрагентов надо принимать как "необходимый элемент игры". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, украинские импортеры вооружения не первый год контактируют со всеми странами, где могут быть запасы боеприпасов советского образца. В частности, речь идет о Польше, Чехии, некоторых Балканских странах и странах Африки.

"На самом деле сейчас процесс поставки боеприпасов стал даже более сложным, чем это было до начала войны. Потому что, кроме нежелания отдельных стран напрямую поставлять эти боеприпасы, рф сейчас проводит активные мероприятия, чтобы перекупать эти боеприпасы, или условно говоря если эти страны имеют какие-то контракты с рф - усложнять такой процесс", - отметил Сергей Згурец.

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксперт добавил, что сейчас процесс закупки боеприпасов из некоторых стран, в том числе Балканских, очень зависит от участия посредников.

"Иногда это влияет на стоимость продукции, которую мы закупаем, или вызывает внутренние скандалы, учитывая то, что цена на такие поставки может расти. И эти нюансы порой сбалансировать достаточно сложно. Потому что когда с одной стороны есть возможность получить боеприпасы по большей цене, но будет определенная выгода для посредников, а с другой стороны не получить... Здесь такая дилемма, которая решается по-разному. И сейчас на самом деле конкуренция существенно возросла за эти остатки (боеприпасов советского образца - ред.), что думаю вопрос участия посредников, если они дают результат - надо принимать как необходимый элемент игры, связанный с закупкой боеприпасов в таких сложных условиях", - пояснил он.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. К тому же, россия создает проблемы на мировом рынке, чтобы Украина не могла покупать оружие и боеприпасы, особенно советского образца. В частности, страна-агрессор использует свое влияние на Балканские страны, где до сих пор есть склады с таким вооружением.

Кроме того, эксперты в комментариях УНН сообщали, что некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты с министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Поэтому МОУ из-за критической необходимости вынуждено было заключать контракты со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды.