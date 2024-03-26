МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Министерство обороны Украины с 2022 года подало более 100 исковых заявлений в суды из-за невыполнения контрактов на поставку оружия и боеприпасов для армии. Об этом МОУ сообщило в ответ на запрос агентства УНН.

Ранее эксперты в комментариях УНН сообщали, что некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты с Министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Поэтому МОУ из-за критической необходимости вынуждено было заключать контракты со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды.

"Министерством обороны Украины подано исковых заявлений в суды за невыполнение (ненадлежащее выполнение) договорных обязательств субъектами хозяйствования в 2022 году - 2 исковых заявления, в 2023 году - 95 исковых заявлений и в 2024 году - 11 исковых заявлений", - отметили в МОУ.

Также в Министерстве сообщили, что по информации Департамента военно-технической политики, обычно по контрактам на закупку вооружения необходимо внести предоплату в размере до 97% от стоимости товара. В то же время в госпредприятии "Агентство оборонных закупок" добавили, что закупка товаров для обеспечения национальной безопасности и обороны осуществляется без ограничений размеров предварительной оплаты.

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Кроме того, в контрактах на закупку оружия и боеприпасов предусмотрены штрафные санкции за просрочку или невыполнение условий договоров.

"В случае нарушения сроков поставки Товара с Исполнителя взимается пеня в размере 0,1% стоимости Товара, по которому допущена просрочка исполнения за каждый день просрочки, а за просрочку более тридцати дней дополнительно взимается штраф в размере до 7% указанной стоимости. В случае отказа от поставки Товара Исполнитель обязан уплатить в пользу Заказчика штраф в размере до 7% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара", - говорится в ответе на запрос.

К тому же, если МОУ внесло предоплату за товар, а исполнитель контракта не соблюдает сроки поставки, то последний обязан уплатить проценты за пользование средствами.

Взыскание средств с исполнителей контрактов происходит в добровольном или судебном порядке, и не происходит только при условии наличия документально подтвержденных обстоятельств, влияющих на возможность выполнения обязательств по контракту, и заблаговременного уведомления МОУ о таких обстоятельствах.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. К тому же, россия создает проблемы на мировом рынке, чтобы Украина не могла покупать оружие и боеприпасы, особенно советского образца. В частности, страна-агрессор использует свое влияние на Балканские страны, где до сих пор есть склады с таким вооружением.