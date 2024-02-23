Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Еще осенью 2022 года между Министерством обороны Украины и компанией "Львовский арсенал" был подписан контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Однако до сих пор Вооруженные силы не получили боеприпасы. Минобороны пыталось вернуть средства. Поданный Министерством с этой целью иск был удовлетворен судом. Кроме этого, большая часть указанных средств, а именно около 818 млн грн, - арестованы в рамках уголовного производства на счетах ООО "Львовский арсенал". Однако, часть средств была переведена "Львовским арсеналом" за границу в качестве предоплаты. В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений. Редакция УНН разобралась, когда был заключен контракт, кто его подписывал и что этому предшествовало.

Что предшествовало подписанию контракта

14 августа 2022 года ООО "Львовский арсенал" подписало контракт со словацкой компанией SEVOTECH на поставку украинской компании товаров оборонного назначения. По контракту, "Львовский арсенал" должен был оплатить 100% стоимости товара, однако по соглашению сторон можно было осуществить предварительную оплату. Но первый транш не мог быть меньше, чем 35% от стоимости товара. В контракте между украинской и словацкой компаниями были также прописаны штрафные санкции в случае просрочки или невыполнения условий контракта. В документе также указывалось, что все споры по контракту должны решаться в Арбитраже в Вене.

На тот момент должность временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ занимал Владимир Пикузо.

Через 10 дней, 24 августа, представители SEVOTECH и "Львовского арсенала" провели инспекцию на складе завода-производителя Elmech. Во время которой были проверены мины калибра 120 мм 2021-2022 годов выпуска, находившиеся на складе. В заключении, которое "Львовский арсенал" позже подал в Минобороны для подписания своего контракта, представители компаний отметили, что производственные линии завода работают в плановом режиме. С сентября по декабрь запланированный объем выпуска продукции составляет 24 тыс. штук. Что касается мин калибра 82 мм - завод был готов производить 18 тыс. штук в месяц, их поставки планировались в ноябре - 20 тыс. штук, в декабре - 22 тыс. штук. В выводах "Львовский арсенал" также отметил, что по договоренности с заводом-производителем первые партии нового образца планируются для поставки в Украину.

Уже после того, как "Львовский арсенал" и SEVOTECH заключали контракт, они прислали свои предложения по закупке минометных выстрелов на официальную почту Минобороны.

В это время, а именно 18 августа, временно исполняющим обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ назначили Александра Лиева. Он впоследствии и подпишет контракт с компанией "Львовский арсенал" на поставку боеприпасов, которая сейчас и фигурирует в скандале.

Несмотря на то, что компании кроме предложений предоставили результаты собственной проверки завода-производителя Elmech, Лиев попросил о дополнительной инспекции производства с участием атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Республике Хорватия. Представитель SEVOTECH Алексей Хорошаев организовал проведение такой инспекции. 13 сентября 2022 года атташе посольства Украины осмотрел боеприпасы на заводе Elmech в населенном пункте Мокрице, Республика Хорватия.

По результатам инспекции в своем отчете он указал, что ему удалось осмотреть и проверить наличие и комплектность до 3 тыс. минометных мин калибра 120 мм. Для изготовления еще 3 тыс. мин этого калибра, по его словам, производителю нужно 2 недели с момента подписания контракта и поступления средств.

Относительно мин калибра 82 мм атташе отметил, что этот товар производится под конкретный заказ и для изготовления 10 тыс. единиц нужно 3-4 недели с момента подписания контракта и поступления средств. Атташе также указал, что получил положительные рекомендации о владельце и заводе Elmech от Минобороны Хорватии.

Он подтвердил, что осмотренные мощности позволяют Elmech выполнить взятые на себя обязательства по производству боеприпасов для Украины.

Перед тем как перейти к анализу процесса заключения контракта Министерством обороны с "Львовским арсеналом" следует обратить внимание на особенности осуществления закупки вооружения в Балканских странах (Болгария, Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина и др.).

Особенности закупки вооружения и боеприпасов в Балканских странах

Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство вооружения ВСУ до начала полномасштабного вторжения было в той или иной степени советским наследием. Следовательно, как само вооружение и запчасти к нему, так и боеприпасы производятся в основном на территории государств бывших членов Варшавского договора. Важно также, что такое производство осуществляется по лицензиям, выданным российскими компаниями.

Часть государств, где есть необходимые Украине боеприпасы, собственно являются враждебными - рф и беларусь. От других постсоциалистических стран, вступивших в ЕС (Польша, Чехия и др.), Украина, как представляется, получала всю посильную помощь.

Однако, остается группа Балканских государств, которые, несмотря на евроинтеграционные процессы в некоторых из них и поддержку Украины, до сих пор находятся под сильным влиянием российской федерации. В этих государствах друзья россии до сих пор у власти и существенно влияют на политику своих стран.

На практике это проявляется в том, что несмотря на большую поддержку Украины они отказываются напрямую поставлять нам вооружение и боеприпасы. Прямые контракты на поставку вооружения между Министерством обороны Украины и Балканскими странами или производителями из этих стран - отсутствуют. Это не означает, что оружие и боеприпасы из таких стран не поступают. Наоборот, поступают и часто в больших количествах. Однако, их закупка осуществляется исключительно через сложную цепь посредников.

При этом, рынок вооружения находится под строгим контролем государств. Контролируется не только прямой экспорт вооружения (государство-государство), но и экспорт через частные компании. Такой контроль осуществляется путем выдачи экспортных лицензий. В случае Украины и Балканских стран это проявляется в том, что эти государства не выдают экспортных лицензий на соглашения о купле-продаже оружия и боеприпасов, где в качестве конечного потребителя фигурирует Украина.

Следовательно, для того, чтобы обойти указанный запрет компаниям-посредникам необходимо приложить дополнительные усилия. Обычно это проявляется в необходимости привлечь как минимум еще нескольких посредников.

Так, компания из одной из стран Балканского полуострова должна заключить соглашение о поставках вооружения и боеприпасов с другой компанией из страны, которая является близким союзником Украины. При этом, конечным потребителем по такому соглашению должна быть указана не Украина, а например, США или другие страны-союзники. После этого, компания-получатель должна любым способом (иногда легальным, а иногда и не совсем) изменить конечного потребителя на Украину и передать товар по следующему в цепочке соглашению, которое уже предусматривает его поставку в Украину.

Такая схема неизбежно включает элемент "полузаконности", поскольку страна-производитель фактически получает ложную информацию о конечном потребителе. Возникают трудности и для Министерства обороны Украины, поскольку часть документов по поставке товара должна была бы содержать указание на конечного потребителя, которым является не Украина. Следовательно, Министерству приходилось бы осуществлять предоплату за товар, конечным пунктом назначения которого является не Украина, что также было бы незаконно. Кроме этого, по очевидным причинам такие цепи поставок нелегко организовать.

Для того, чтобы избежать указанных проблем, Министерство привлекает украинских специмпортеров, которые должны обойти указанные запреты и ограничения и доставить товар в Украину. В целом около 70% контрактов на поставку боеприпасов заключено и реализуются Министерством обороны именно через украинских специмпортеров.

Любая компания не может стать специмпортером. Такие компании должны быть зарегистрированы в Госэкспортконтроле как субъекты осуществления международных передач товаров военного назначения. Такая регистрация удостоверяет наличие у них возможностей на осуществление соответствующей деятельности.

Задача специмпортеров заключается в том, чтобы выстроить действенную цепь поставок вооружения и боеприпасов из стран, которые не работают с Украиной напрямую. Именно за это импортер отвечает перед Министерством обороны и именно по этим причинам контракты с импортерами предусматривают значительные санкции за их невыполнение, неполное или несвоевременное выполнение. Вместе с тем, за успешное выполнение контракта импортер в соответствии с действующим законодательством получает 3% от стоимости поставленного товара. В реалиях контракта с "Львовским Арсеналом" эти 3% составляли бы сумму в размере около 40 млн гривен.

Министерству обороны приходится искать золотую середину в том, чтобы с одной стороны получить от импортера достаточные гарантии поставки товара, а с другой - не получить нежелательную и противоречивую информацию, которая в принципе сделает невозможным осуществление поставки.

Поэтому, импортер показывает Министерству обороны договор с иностранной компанией (из дружественной страны) и экспортную лицензию этой дружественной страны. Договор между этой компанией из дружественной страны и компанией страны-производителя (Балканской страны) и экспортную лицензию страны-производителя он по причинам, указанным выше, не может показать.

Следовательно, фактически в такой категории договоров Министерство обороны вынуждено полагаться на добросовестность и надежность компании-специмпортера.

Для того, чтобы хоть как-то дополнительно подстраховать себя Министерство обороны организует осмотр товара в стране-производителе с участием представителя посольства Украины в этом государстве. Проведение такой инспекции не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, однако добавляет уверенности в том, что поставка будет осуществлена.

Именно таковы реалии закупки вооружения и боеприпасов из Балканских стран, на фоне которых происходило заключение контракта с "Львовским арсеналом".

Эти сведения подтверждаются имеющейся в нашем распоряжении информацией и материалами. Так, несмотря на значительное количество вооружения и боеприпасов из Балканских стран, в Министерстве обороны нет экспортных лицензий, выданных этими странами. За два года был заключен лишь один прямой контракт с компанией, зарегистрированной в этих государствах. Однако, продукция из этих стран все время с момента вторжения вносит существенный вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства.

Подписание контракта между Министерством обороны и "Львовским арсеналом"

После всех проверок директор "Львовского арсенала" Юрий Збитнев 26 сентября 2022 года направил в Минобороны Украины коммерческое предложение о закупке 100 тыс. минометных выстрелов. Рабочая группа МОУ рассмотрела и утвердила его 7 октября 2022 года.

Через несколько дней, 11 октября 2022 года, на основании решения рабочей группы Александр Лиев, как представитель Минобороны, и Юрий Збитнев, как директор ООО "Львовский арсенал", заключили контракт с отлагательными условиями. Отметим, что в состав рабочей группы входили различные должностные лица, а впоследствии - и специальный Центр управления обеспечения вооружением и военной техникой, возглавляемый профильным заместителем Министра обороны, в состав которого также входят руководители профильных структурных подразделений МО и Генштаба.

Так вот, упомянутый контракт был подписан без финансовых обязательств - то есть он не предусматривал перечисления средств. Вместо этого он предусматривал, что должно быть подписано дополнительное соглашение о выделении средств на закупку боеприпасов. А этот документ мог быть подписан только после того, как "Львовский арсенал" предоставит лицензию на экспорт вооружения от словацкой компании SEVOTECH. Ведь именно словацкая компания должна была доставить минометные выстрелы непосредственно в Украину.

В контракте среди прочего указано, что:

- изменение стоимости боеприпасов не допускается, если контракт оплачен полностью;

- "Львовский арсенал" получает 3% от стоимости контракта за агентские услуги;

- по решению МОУ расчеты за товары могут осуществляться путем проведения предварительной оплаты в размере до 97% от ориентировочной стоимости товаров;

- за нарушение сроков поставки "Львовский арсенал" платит пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленных товаров за каждый день просрочки, а за просрочку свыше 30 дней с него дополнительно взимается штраф в размере 7% указанной суммы. За отказ от поставки с "Львовского арсенала" взимается штраф в размере 7% стоимости товаров, а также он возвращает МОУ предоплату;

- контракт вступает в силу с момента заключения дополнительного соглашения о взятии бюджетных обязательств и действует до 31 декабря 2023 года.

Общая стоимость контракта составляла 1 381 923 400 гривен. Договор за подписями Збитнева и Лиева завизировали восемь руководителей различных профильных отделов Минобороны, которые не имели замечаний к документу.

Подписание контракта между "Львовским арсеналом" и Минобороны позволило компании-контрагенту SEVOTECH получить 2 ноября 2022 года в Словакии экспортную лицензию на импорт в Украину 100 тысяч боеприпасов.

После того, как Минобороны получило необходимый пакет документов от "Львовского арсенала", в том числе экспортную лицензию, и провело необходимые проверки, 10 ноября 2022 года Лиев и Збитнев подписали дополнительное соглашение о финансовых обязательствах.

Стоит отметить, что решение о предварительной оплате принимает министр обороны или его заместитель. Готовит проект Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ. Также оно проходит проверку и утверждение Департаментом юридического обеспечения МО, Департаментом финансов и Директоратом экономического анализа и планирования. Распорядителем средств при этом является Департамент финансов.

По словам одного из подозреваемых по делу - который в то время был начальником управления военно-технического сотрудничества МОУ, который визировал контракт и дополнительное соглашение, Тоомаса Нахкура, вопрос оплаты достаточно сильно зарегулирован и она не может происходить только по решению одного чиновника.

"В пределах своих полномочий на тот момент, я согласовал проект государственного контракта, как и еще 12 других работников Департамента. Важная деталь - этот проект договора содержал в себе предохранители. А именно: контракт должен был заключаться только при наличии отчета военного атташе о проведении технической инспекции; предварительная оплата осуществлялась только после предоставления экспортной лицензии от поставщика. На таких условиях работали все поставщики вооружения для МОУ. В случае с "Львовским арсеналом" предварительная оплата осуществлялась после предоставления экспортной лицензии от компании SEVOTECH", - рассказал УНН Нахкур.

По дополнительному соглашению, в 2022 году Минобороны должно было перечислить "Львовскому арсеналу" предоплату в сумме 1 340 465 698 гривен. В дополнительном соглашении, как и в самом контракте, было отмечено, что изменение стоимости не допускается, если товары оплачены. В случае отказа от поставки "Львовский арсенал" в течение пяти банковских дней должен вернуть Минобороны полученную предоплату.

Согласно договору, первая партия минометных выстрелов калибра 120 мм (9 тыс. штук) должна была быть поставлена 20 декабря 2022 года, а калибра 82 (18 тыс. штук) - 5 января 2023 года.

Вторая партия 120-мм (10 тыс. штук) - 5.01.2023, а 82-мм (20 тыс. штук) - 20 января 2023 года.

Третья партия 120-мм (10 тыс. штук) - 20.01.2023, а 82-мм (22 тыс штук) - 5 февраля 2023 года.

Четвертая партия включала поставку только минометных выстрелов 120-мм калибра (11 тыс. штук) - 20 февраля 2023 года.

Минобороны присылает деньги за боеприпасы

После подписания дополнительного соглашения, Минобороны через неделю, 17 ноября 2022 года, перечислило 97% предоплаты (1 340 465 698 гривен) на счет ООО "Львовский арсенал" в "Укргазбанке".

В тот же день, 17 ноября 2022 года, "Львовский арсенал" перечислил 1 337 465 596 гривен на другой свой счет в "Аккордбанке". Компания купила на них 3 659 970 долларов и 9 150 000 евро.

Несмотря на требования контракта между "Львовским арсеналом" и SEVOTECH о предоплате в размере 35%, Збитнев решил перечислить словацкой компании средства двумя траншами - сначала 10%, а позже еще 20%.

В разговоре с журналистами ТСН Збитнев отметил, что не хотел перечислять средства словацкой компании, которая якобы требовала от него 100% предоплату. "И если бы я перечислил 100 процентов, то 36 миллионов долларов ушли бы за границу", - отметил он.

В то же время, по словам Збитнева, "Львовский арсенал" шел на все условия совладельца SEVOTECH Алексея Хорошаева в рамках этой предоплаты. "Хочешь, чтобы мы платили за транспорт, - давай. Хочешь, чтобы была такая страховка, давай. Хочешь так - давай так. Хорошаеву надо привезти эти мины или вернуть средства. Если он не привезет мины или не вернет средства, он сядет в тюрьму. Все", - отметил Збитнев.

Совладелец SEVOTECH Алексей Хорошаев в общении с журналистами рассказал, что проблемы с контрактом возникли из-за того, что Збитнев вовремя не перечислил законтрактованную предоплату.

"SEVOTECH должна была оплатить производителю 50% авансового платежа еще в сентябре 2022 года. Соответственно между SEVOTECH и "Львовским арсеналом" была договоренность о перечислении одним траншем не менее 35% авансового платежа, которую, как мы увидим, впоследствии украинская сторона почему-то нарушила", - отметил Хорошаев в интервью Comments.ua.

То есть, по его словам, перечисленных Збитневым 30% было недостаточно. При этом Хорошаев утверждает, что полученные средства его компания сразу перечислила другому контрагенту, который имел контракт с заводом-производителем Elmech.

Куда ушли деньги Минобороны за рубежом?

Достоверной информации по этому поводу нет. Однако, 24 января 2024 года была опубликована вторая часть журналистского расследования под названием "Киев - Прага - Москва: украинские деньги НА ОРУЖИЕ ушли в компанию со связями в рф".

Журналисты-расследователи установили, что часть средств Минобороны, которые "Львовский Арсенал" перевел на счета SEVOTECH, были использованы компаниями-нерезидентами, в частности WDG proment, задействованными в поставках мин для Минобороны, для приобретения завода по производству боеприпасов в Боснии и Герцеговине. Такие действия прямо противоречили контракту, заключенному "Львовским Арсеналом" с Минобороны.

Этот аспект расследования журналисты прокомментировали так: "Можно подумать, что Хорошаев будет как минимум недоволен (владельцем компании в Хорватии WDG proment Матиасом - ред.) Зубаком как партнером. Как так? Он (Хорошаев - ред.) перечислил хорватам украинские деньги за мины, но мин нет, а хорваты покупают какие-то полуразвалины завода в Боснии и Герцеговине. Но нет, я очень хотел поговорить с Зубаком лично. Но когда я написал ему в Whatsapp и предложил интервью, вместо Зубака мне перезвонил тот же Хорошаев".

При этом, в ходе разговора с журналистами Хорошаев сказал: "Зубак - это я. Считайте, что это я его (завод - ред.) приобрел. Можете со мной пообщаться. Моя фамилия Хорошаев".

Следовательно, Хорошаев подтвердил покупку завода за часть средств Минобороны и взялся вести коммуникацию от имени лица, осуществившего указанное приобретение. Такими действиями он частично подтвердил собственную причастность к указанному приобретению.

Реакция Минобороны на задержки с поставкой товара

Когда не была поставлена первая часть первой партии боеприпасов (по контракту это должно было произойти 20 декабря 2022 года), Александр Лиев начал отправлять "Львовскому арсеналу" претензии и требовать уплатить штраф за просрочку и поставить боеприпасы, иначе он угрожал судом. В частности, первую такую претензию он направил 29 декабря 2022 года.

Всего МОУ направило "Львовскому арсеналу" пять претензий, однако компания на них не отреагировала и средства не вернула. Три из них направил Лиев, еще две направило Минобороны уже после его увольнения, которое состоялось 1 февраля 2023 года.

Также Минобороны требовало от Збитнева предоставить четкий график поставок боеприпасов.

После увольнения Лиева, контракт с "Львовским арсеналом" сопровождал и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ Тоомас Нахкур, который позже также получил подозрение по делу о непоставке 100 тыс. минометных выстрелов.

Он 7 марта 2023 года обратился с просьбой к Северному территориальному юридическому управлению МОУ подготовить иск против "Львовского арсенала". В письме, он, в частности, отметил, что в ответах "Львовского арсенала" на претензии Минобороны компания указала, что невыполнение обязательств по поставке боеприпасов произошло по причинам, которые зависели исключительно от SEVOTECH и при обстоятельствах, которые не зависели, и на которые "Львовский арсенал" не имел влияния. В связи с этим Министерство обороны обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Львовскому арсеналу" о взыскании предоплаты, неустойки по контракту №403/1/22/317. Делу было присвоено №910/4215/23.

После этого, Тоомас Нахкур подал заявление в Национальную полицию о мошенническом завладении представителями "Львовского арсенала" денежными средствами МОУ в сумме 1,34 млрд гривен, полученными в качестве оплаты по контракту. 11 мая 2023 года правоохранители по его заявлению зарегистрировали уголовное производство № 12023000000000842. Однако, по словам Нахкура, дело, открытое по его заявлению, не расследуется.

В то же время, 20 апреля 2023 года, полиция Черновицкой области зарегистрировала другое уголовное производство относительно непоставки 100 тыс. мин. под №42023000000000674. Впоследствии стало известно, что в рамках указанного уголовного производства директор "Львовского арсенала" Юрий Збитнев стал агентом правоохранителей и дал согласие на конфиденциальное сотрудничество.

В рамках этого дела, постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 мая 2023 года по делу № 757/21663/23-к по ходатайству следователей Национальной полиции на счетах ООО "Львовский арсенал" были арестованы 818 млн гривен. Это часть предоплаты, которую направило Минобороны по контракту на поставку боеприпасов.

Параллельно также шел судебный процесс по иску Министерства обороны к "Львовскому арсеналу". 26 сентября 2023 года Хозяйственный суд города Киева в деле №910/4215/23 удовлетворил иск Минобороны в полном объеме и решил взыскать с ООО "Львовский арсенал" всю сумму средств, уплаченных по контракту в размере 1,34 млрд гривен, а также дополнительно еще 187 млн гривен пени и штрафных санкций. Это решение 24 января 2024 года поддержал Северный апелляционный хозяйственный суд и таким образом оно вступило в законную силу.

Таким образом суды подтвердили действенность договора, заключенного между Министерством обороны и "Львовским Арсеналом", а также показали, что дело о непоставке минометных выстрелов носит в первую очередь хозяйственный, а не уголовно-правовой характер.

"Львовский Арсенал" является действующим предприятием и следующим шагом будет взыскание средств присужденных по решению суда.

Правоохранительные органы идентифицируют подозреваемых по делу

В конце января дело о невыполнении контракта между Министерством обороны и "Львовским арсеналом" набрало новые обороты. 27 января 2024 года задержали бывшего чиновника МО Александра Лиева.

В этот же день Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла схему хищения государственных средств и установила всех лиц, причастных к сделке. По материалам СБУ, пятерым фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении.

Следователи считают, что фигуранты создали преступную группу для завладения почти 1,4 млрд гривен Минобороны. Для этого они якобы распределили между собой роли: руководили преступной группой Александр Лиев и совладелец SEVOTECH Алексей Хорошаев. Также в группу входили директор "Львовского арсенала" Юрий Збитнев и его заместитель Владимир Сахненко, а также еще один чиновник Минобороны Тоомас Нахкур.

По версии следствия, именно Сахненко якобы должен был склонить чиновников Минобороны к заключению контракта с "Львовским арсеналом", а Збитнев подписать документы. Следствие утверждает, что фигуранты дела с самого начала не собирались выполнять контракт, а вместо этого преследовали цель завладеть средствами Минстерства обороны.

В тот же день прокурор обратился с ходатайством об избрании в отношении Александра Лиева меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере около 268 млн грн.

29 января 2024 года Высший Антикоррупционный Суд, который рассматривал указанное ходатайство, полностью отказал в его удовлетворении. Следственный судья отметил, что "качество (весомость) имеющейся доказательной базы не оправдывает применение никаких дополнительных ограничений (обременений) для подозреваемого Лиева А.С.". Он также добавил, что в материалах дела отсутствуют доказательства существования организованной группы, а также того, что ее участники якобы не имели целью осуществить реальную поставку минометных выстрелов.

12 февраля 2024 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение следственного судьи отправила Лиева под стражу на два месяца с возможностью внесения 50 млн гривен залога. Его мера пресечения стала самой жесткой среди всех фигурантов дела. В частности, Збитнева, который должен был обеспечить поставку в Украину 100 тыс. минометных выстрелов, суд отправил под ночной домашний арест. Алексей Хорошаев - совладелец словацкой компании SEVOTECH, которая должна была организовать доставку боеприпасов по заказу "Львовского арсенала", сейчас отсиживается за границей.

Лиев так и не смог внести залог и по состоянию на сегодня находится под стражей. Другие подозреваемые пока на свободе.

Ранее, 2 февраля 2024 года Лиев по собственной инициативе прошел тестирование на полиграфе и ответил на вопросы по фабуле подозрения. Согласно результатам тестирования, он не был знаком с другими подозреваемыми по делу, не получал неправомерной выгоды от контракта с "Львовским арсеналом", а также на момент подписания контракта не имел информации о том, что контракт не будет выполнен.

В комментарии УНН Лиев также отметил, что не знал никого из фигурантов, кроме Нахкура, с которым вместе работал в МОУ. Он не общался с ними ни до подписания контракта, ни во время его действия.

"Фабула дела четко говорила об организованной преступной группировке, которая состояла из Лиева, Збитнева и Хорошаева. Трудно создать организованную преступную группировку, если ты этих людей никогда не знал... Вообще во время моей работы в МО я с этими людьми никогда не сталкивался, не разговаривал по телефону, не разговаривал со своими знакомыми о них и это подтвердил полиграф, что я говорю правду", - сказал Лиев.

Офис Генерального прокурора передал дело о подписании контракта с "Львовским арсеналом" в НАБУ 5 февраля 2024 года. Будем следить, как дальше будет развиваться эта история.

Выводы

В итоге можно отметить, что Украина в лице Министерства обороны наладила своеобразный механизм поставки вооружения и боеприпасов из Балканских стран. Этот механизм в целом работал по большому количеству контрактов, однако не сработал по одному из контрактов - с "Львовским арсеналом".

Сейчас дело о непоставке минометных выстрелов в Украину выглядит как обычное мошенничество со стороны недобросовестных поставщиков и как вероятная халатность со стороны "Львовского арсенала" при их выборе. Но прокуроры считают, что иностранные поставщики делали это не самостоятельно, а по предварительному сговору с руководителями "Львовского арсенала" и чиновниками Министерства обороны. Однако, из документов, которые есть в нашем распоряжении, непонятно на чем основывается такая позиция обвинения. Наоборот, кажется, что чиновники действовали способом, который хорошо зарекомендовал себя до того и был единственно возможным для поставки боеприпасов из Балканских стран.

Бесспорно, что общество имеет право знать, почему не поставлены такие необходимые армии боеприпасы, а государство должно предоставить объяснения по этому поводу. Однако, учитывая постоянные скандалы с закупками в Минобороны и общественный запрос на наказание виновников подталкивают к мысли, что самым легким способом для того, чтобы выйти из ситуации, будет найти виноватых из числа чиновников. Ведь такой ответ с легкостью примет общество.

В тоже время, с не меньшей остротой встает другой вопрос. Торговля вооружением и боеприпасами является таким же видом коммерческой деятельности, как и торговля другими товарами. Хотя эта сфера более регулируема государством, но достаточно не предсказуема и имеет огромные риски для того, кто хочет приобрести вооружение. В любой коммерческой деятельности бывают неудачные сделки. Поэтому, следует ли за каждой неудачной сделкой Министерства обороны искать виновных только среди чиновников, арестовывать их имущество и сажать за решетку? При таких условиях каждый следующий чиновник будет крайне неохотно заключать контракты.

Это подчеркнул и следственный судья ВАКС, который в решении об отказе в избрании меры пресечения одному из подозреваемых по делу, указал: "в то же время, по моему мнению, правоохранительный орган не может обосновывать ходатайство на основании созданного информационного "шума" в СМИ об обстоятельствах определенного дела, (...) преследование должностных лиц Министерства обороны Украины не может основываться только на фактах подписания лицом определенного договора и применение строгой меры пресечения, как и любой другой должно быть оправданным, иначе боязнь возможного уголовного преследования при подписании других военных контрактов будет превалировать перед объективной необходимостью, с учетом обычных предпринимательских рисков, в насыщении нашей армии средствами поражений, что безусловно повлияет на общую обороноспособность государства"

Правду в этом деле сможет установить суд, если дело конечно туда дойдет.

Сейчас же в этой истории возникает еще несколько логических вопросов: почему именно в этом деле наработанный Министерством обороны механизм закупки не сработал? Почему "Львовский Арсенал", получая за свою работу комиссию в размере около 40 млн гривен заключил контракт с поставщиками, которые в дальнейшем не поставили товар и недобросовестно распорядились полученными государственными средствами? Почему не были возвращены средства, как того требовал МОУ, после того, как прошли сроки поставки товаров? Почему с ведома Хорошаева часть средств была использована для приобретения завода в Боснии и Герцеговине? А также почему в связи с этим ответственного за доставку боеприпасов Хорошаева даже не пытаются привлечь к ответственности?

УНН пригласил на интервью всех фигурантов дела, чтобы услышать их версии.