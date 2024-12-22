В Киеве разоблачили псевдовоенных, которые просили милостыню возле ТЦ
Киев • УНН
Полиция обнаружила двух мужчин, которые выдавали себя за военных ВСУ и просили деньги возле торгового центра. Выяснилось, что они не имеют отношения к армии и ранее привлекались к уголовной ответственности.
Полиция Киева заявила, что видео с военными, которые якобы просили милостыню возле торгового центра в столице, является фейком, а мужчины на нем - не военные, пишет УНН.
"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.
Мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать", - рассказали в полиции Киева.
Сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.
"Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона. Оба не имели никакого отношения к Силам обороны страны и ранее привлекались к уголовной ответственности.
Полицейские провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь", - сообщили правоохранители.
Полицейские призвали блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию, прежде чем ее публиковать на широкую общественность, а граждан - критически относиться к провокационным новостям в интернете.