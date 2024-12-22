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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве разоблачили псевдовоенных, которые просили милостыню возле ТЦ

В Киеве разоблачили псевдовоенных, которые просили милостыню возле ТЦ

Киев  •  УНН

 • 6134 просмотра

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Полиция обнаружила двух мужчин, которые выдавали себя за военных ВСУ и просили деньги возле торгового центра. Выяснилось, что они не имеют отношения к армии и ранее привлекались к уголовной ответственности.

Полиция Киева заявила, что видео с военными, которые якобы просили милостыню возле торгового центра в столице, является фейком, а мужчины на нем - не военные, пишет УНН.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором двое мужчин - один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан деньги, представляясь бывшими военными ВСУ.

Мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать", - рассказали в полиции Киева.

Сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину заброшенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

"Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона. Оба  не имели никакого отношения к Силам обороны страны и ранее привлекались к уголовной ответственности.

Полицейские провели с мужчинами разъяснительную беседу о недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь", - сообщили правоохранители.

Полицейские призвали блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию, прежде чем ее публиковать на широкую общественность, а граждан - критически относиться к провокационным новостям в интернете.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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