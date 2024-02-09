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Суддя ВАКС застеріг від необґрунтованих переслідувань чиновників МОУ, які підписують оборонні контракти

Суддя ВАКС застеріг від необґрунтованих переслідувань чиновників МОУ, які підписують оборонні контракти

Київ • УНН

 • 23574 перегляди

Суддя ВАКС застеріг від необґрунтованих переслідувань чиновників оборонного відомства, які підписують оборонні контракти

Кримінальне переслідування службових осіб Міністерства оборони України тільки за те, що вони підписують оборонні контракти, призведе до того, що страх звинувачень переважатиме над потребою в насиченні українського війська засобами уражень. Це може мати негативний вплив на загальну обороноздатність держави. Таку думку висловив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в ухвалі, якою відмовив в обранні запобіжного заходу колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики Олександру Лієву, передає УНН.

"Слідчим суддею не встановлено ознак переслідування стороною обвинувачення нелегітимної мети та\або безпідставного втручання у діяльність Міністерства оборони України. В той же час, на мою думку, правоохоронний орган не може обґрунтовувати клопотання на підставі створеного інформаційного "шуму" у ЗМІ про обставини певної справи (попередньо визначеної ролі та дій осіб), а тому в країні, яка захищається від збройної агресії рф переслідування службових осіб Міністерства оборони України не може ґрунтуватися лише на фактах підписання особою певного договору і застосування найсуворішого запобіжного заходу, як і будь-якого іншого повинно бути виправданим, інакше острах можливого кримінального переслідування при підписанні інших військових контрактів буде превалювати перед обʼєктивною потребою, з урахуванням звичайних підприємницьких ризиків, в насиченні нашого війська засобами уражень, що беззаперечно вплине на загальну обороноздатність держави", - зазначив слідчий суддя Ярослав Шкодін в ухвалі.

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Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Ідеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". За інформацією слідства, зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень бюджетних коштів на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ. При цьому, кошти не були в розпорядженні якоїсь окремої особи, а знаходилися на рахунках "Львівського арсеналу" і були арештовані.

У межах цього провадження 27 січня 2024-го Лієва затримали, проте Вищий антикорупційний суд відмовив прокуратурі у застосуванні до нього будь-якого запобіжного заходу у зв'язку з відсутністю доказів. Прокурори подали апеляцію на це рішення, проте засідання суду з її розгляду відклали за проханням сторони обвинувачення.

Олександр Лієв звільнився з Міноборони за власним бажанням рік тому - 3 лютого 2023 року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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