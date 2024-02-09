Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Уголовное преследование должностных лиц Министерства обороны Украины только за то, что они подписывают оборонные контракты, приведет к тому, что страх обвинений будет преобладать над потребностью в насыщении украинской армии средствами поражений. Это может оказать негативное влияние на общую обороноспособность государства. Такое мнение высказал следственный судья Высшего антикоррупционного суда в постановлении, которым отказал в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву, передает УНН.

"Следственным судьей не установлено признаков преследования стороной обвинения нелегитимной цели и\или безосновательного вмешательства в деятельность Министерства обороны Украины. В то же время, по моему мнению, правоохранительный орган не может обосновывать ходатайство на основании созданного информационного "шума" в СМИ об обстоятельствах определенного дела (предварительно определенной роли и действий лиц), а потому в стране, которая защищается от вооруженной агрессии рф, преследование должностных лиц Министерства обороны Украины не может основываться только на фактах подписания лицом определенного договора, и применение строгой меры пресечения, как и любой другой должно быть оправданным, иначе боязнь возможного уголовного преследования при подписании других военных контрактов будет превалировать перед объективной потребностью, с учетом обычных предпринимательских рисков, в насыщении нашего войска средствами поражений, что безоговорочно повлияет на общую обороноспособность государства", - отметил следователь судья Ярослав Шкодин в постановлении.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение, однако заседание суда по ее рассмотрению отложили по просьбе стороны обвинения.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.