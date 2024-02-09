Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  133802 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  164526 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  158508 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  155989 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182875 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187128 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200610 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  244001 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  260020 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235106 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 08:29  •  16257 просмотра

Read in English

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты

Уголовное преследование должностных лиц Министерства обороны Украины только за то, что они подписывают оборонные контракты, приведет к тому, что страх обвинений будет преобладать над потребностью в насыщении украинской армии средствами поражений. Это может оказать негативное влияние на общую обороноспособность государства. Такое мнение высказал следственный судья Высшего антикоррупционного суда в постановлении, которым отказал в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву, передает УНН.

"Следственным судьей не установлено признаков преследования стороной обвинения нелегитимной цели и\или безосновательного вмешательства в деятельность Министерства обороны Украины. В то же время, по моему мнению, правоохранительный орган не может обосновывать ходатайство на основании созданного информационного "шума" в СМИ об обстоятельствах определенного дела (предварительно определенной роли и действий лиц), а потому в стране, которая защищается от вооруженной агрессии рф, преследование должностных лиц Министерства обороны Украины не может основываться только на фактах подписания лицом определенного договора, и применение строгой меры пресечения, как и любой другой должно быть оправданным, иначе боязнь возможного уголовного преследования при подписании других военных контрактов будет превалировать перед объективной потребностью, с учетом обычных предпринимательских рисков, в насыщении нашего войска средствами поражений, что безоговорочно повлияет на общую обороноспособность государства", - отметил следователь судья Ярослав Шкодин в постановлении.

Image

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.

В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение, однако заседание суда по ее рассмотрению отложили по просьбе стороны обвинения.

Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
Суддя ВАКС застеріг від необґрунтованих переслідувань чиновників МОУ, які підписують оборонні контракти
HACC judge warns against unjustified prosecution of MoD officials who sign defense contracts
Новости по теме

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.

Политика •   •  16257 просмотра
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.

Экономика •   •  14241 просмотра
Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.

Новости Мира •   •  13102 просмотра
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах

Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.

Общество •   •  15488 просмотра
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах

"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что президент россии, которая развязала войну против Украины, владимир путин не намерен сдаваться.

Война •   •  19777 просмотра
"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти

Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов

По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.

Война •   •  17101 просмотра
Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов

россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш

российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, продолжая лобовые атаки в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы отрезать его от города, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации.

Война •   •  15371 просмотра
россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Криминал и ЧП •   •  18013 просмотра
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник

Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95

Воздушные силы Украины предупредили, что российские бомбардировщики Ту-95 маневрировали вблизи линий запуска ракет.

Война •   •  18495 просмотра
Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95

Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками

Новая команда министерства обороны и "Государственного оператора тыла" сталкивается с критикой со стороны псевдоэкспертов, связанных с пророссийскими политиками, такими как Медведчук, за их первые тендеры на поставку продовольствия в армию.

Политика •   •  101887 просмотра
Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками