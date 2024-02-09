Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты
Киев • УНН
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты
Уголовное преследование должностных лиц Министерства обороны Украины только за то, что они подписывают оборонные контракты, приведет к тому, что страх обвинений будет преобладать над потребностью в насыщении украинской армии средствами поражений. Это может оказать негативное влияние на общую обороноспособность государства. Такое мнение высказал следственный судья Высшего антикоррупционного суда в постановлении, которым отказал в избрании меры пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики Александру Лиеву, передает УНН.
"Следственным судьей не установлено признаков преследования стороной обвинения нелегитимной цели и\или безосновательного вмешательства в деятельность Министерства обороны Украины. В то же время, по моему мнению, правоохранительный орган не может обосновывать ходатайство на основании созданного информационного "шума" в СМИ об обстоятельствах определенного дела (предварительно определенной роли и действий лиц), а потому в стране, которая защищается от вооруженной агрессии рф, преследование должностных лиц Министерства обороны Украины не может основываться только на фактах подписания лицом определенного договора, и применение строгой меры пресечения, как и любой другой должно быть оправданным, иначе боязнь возможного уголовного преследования при подписании других военных контрактов будет превалировать перед объективной потребностью, с учетом обычных предпринимательских рисков, в насыщении нашего войска средствами поражений, что безоговорочно повлияет на общую обороноспособность государства", - отметил следователь судья Ярослав Шкодин в постановлении.
Напомним
Служба безопасности Украины в конце января заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала". По информации следствия, злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд гривен бюджетных средств на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. При этом, средства не были в распоряжении какого-то отдельного лица, а находились на счетах "Львовского арсенала" и были арестованы.
В рамках этого производства 27 января 2024-го Лиева задержали, однако Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в применении к нему какой-либо меры пресечения в связи с отсутствием доказательств. Прокуроры подали апелляцию на это решение, однако заседание суда по ее рассмотрению отложили по просьбе стороны обвинения.
Александр Лиев уволился из Минобороны по собственному желанию год назад - 3 февраля 2023 года.
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.
Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах
Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.
"Не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы": Боррель предупреждает, что путин пойдет на все, чтобы остаться у власти
Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что президент россии, которая развязала войну против Украины, владимир путин не намерен сдаваться.
Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов
По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.
россияне пытаются реализовать план по окружению Авдеевки и отрезать от города коксохим - Барабаш
российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, продолжая лобовые атаки в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы отрезать его от города, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации.
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру - источник
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
Воздушные силы предупредили о вероятных пусках ракет из Ту-95
Воздушные силы Украины предупредили, что российские бомбардировщики Ту-95 маневрировали вблизи линий запуска ракет.
Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками
Новая команда министерства обороны и "Государственного оператора тыла" сталкивается с критикой со стороны псевдоэкспертов, связанных с пророссийскими политиками, такими как Медведчук, за их первые тендеры на поставку продовольствия в армию.