$43.520.0251.270.05
ukenru
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

Министр Сибига анонсировал обсуждение российского террора на заседании 20 апреля. Атака унесла 15 жизней и привела к ранениям более 100 человек.

Украина вынесет обсуждение российского обстрела на заседание Совбеза ООН, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в X в четверг, пишет УНН.

"Волна террора России против Украины не случайна, а является частью ее военной стратегии. Целями по-прежнему остаются жилые дома со спящими семьями, а также критическая инфраструктура, необходимая для повседневной жизни сотен тысяч мирных жителей. Такие атаки планируются заранее. Это свидетельствует о том, что когда Украина предложила продлить пасхальное перемирие и дать шанс дипломатии, российское руководство уже утвердило планы дальнейших убийств гражданских", - подчеркнул Сибига.

Как указал глава МИД, "эта атака унесла по меньшей мере 15 жизней, среди них — ребенок, в Киеве, Одессе и Днепре, более 100 человек получили ранения по всей стране".

Российская жестокость требует немедленного и решительного международного ответа, в том числе со стороны Совета Безопасности ООН. На заседании Совета, запланированном на понедельник, 20 апреля, по запросу Украины, мы поднимем вопрос о необходимости жесткой реакции СБ ООН на государственный террор со стороны России — страны, которая до сих пор незаконно занимает свое постоянное место

- сказал Сибига.

Министр подчеркнул: "Мир должен быть един в поддержке Украины, усиливать давление на агрессора и работать над привлечением к ответственности. Вместе мы должны восстановить уважение к международному праву, включая Устав ООН, положив конец российской агрессии против Украины".

Юлия Шрамко

