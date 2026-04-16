Атака рф на Украину 15 апреля - Сибига призвал мир к немедленным действиям

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил массированный российский обстрел в ночь на 16 апреля. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Как отметил Сибига, за прошедшие сутки россияне совершили массированную атаку против Украины, применив почти 700 дронов, десятки баллистических и крылатых ракет.

По меньшей мере 4 человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок, более 50 человек получили ранения; 8 человек погибли в Одессе; 3 погибли и около трех десятков получили ранения в Днепре; 1 человек погиб в Запорожье. Такие атаки не могут становиться нормой. Это военные преступления, которые должны быть остановлены, а виновные - привлечены к ответственности

Глава МИД Украины призвал международное сообщество к немедленным действиям. Он отметил, что все решения, необходимые для усиления давления на агрессора, должны быть разблокированы уже сейчас.

Откладывать санкции против россии или пакеты поддержки для Украины - аморально, контрпродуктивно и опасно. Каждый день дальнейшего бездействия в отношении критически важных решений посылает ложные сигналы и поощряет агрессора продолжать, затягивать и расширять войну