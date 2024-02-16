Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  225508 просмотра

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  242053 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  209208 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  204290 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  214725 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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12.02.24  •  249136 просмотра

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  249223 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

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Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.

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Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.

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Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.

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Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist

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Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.

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Лукашенко пугает сторонников: оппозиция якобы предлагает Польше переделить территории Беларуси и россии

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Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.

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Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи

Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали

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