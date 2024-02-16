Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

В Украину вернули тела еще 58 бойцов Сил обороны, погибших в войне против россии. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 58 погибших Оборонцев - рассказали в Координационном штабе.

Отмечается, что павших Защитников Украины было возвращено благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, в Координационном штабе выловили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела наших Защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения - подытожили в Координационном штабе.

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