Україна повернула тіла ще 58 загиблих захисників
Київ • УНН
Тіла ще 58 українських солдатів, загиблих у війні з росією, були повернуті в Україну завдяки співпраці української влади та Міжнародного Червоного Хреста.
До України повернули тіла ще 58 бійців Сил оборони, які загинули у війні проти росії. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
Деталі
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих Оборонців
Зазначається, що полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
Окрім того, у Координаційному штабі виловили подяку за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання
Попри інцидент з Іл-76: Україна продовжує переговори про обмін полоненими - Юсов29.01.24, 13:32 • 24932 перегляди