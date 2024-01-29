Попри інцидент з Іл-76: Україна продовжує переговори про обмін полоненими - Юсов

Попри заяви росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, Україна продовжує переговори про обмін військовополонених та очікує на успішні результати. Про це в коментарі "Суспільному" заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

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За його словами, наразі нової інформації щодо інциденту з Іл-76 небагато, але постійно з'являються нові дані.

Якоїсь інформації, яка б суттєво щось нам зараз сказала, немає, але з'являються нові дані, які допомагають розслідувати далі. Поки можу сказати тільки так. Координаційний штаб підтвердив, що ці списки, які давала Росія, підтверджені, це дійсно українські полонені

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Він підкреслив, що йдеться не про списки, оприлюднені російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

Загалом це російські офіційні перемовники, посилаючись на ті списки, підтвердили, що це саме так, що верифікують якраз цих людей. Ми зі свого боку підтверджуємо, що це українські полонені, які подавалися на обмін. Переговори ведуться, очікуємо обмін